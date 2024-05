Władysław Kosiniak-Kamysz: Codziennie szkoli się w Polsce 60 tys. żołnierzy

- Do maja polscy żołnierze wzięli udział w 250 ćwiczeniach, o 40 proc. w porównaniu do lat ubiegłych wzrosła liczba szkolących się - mówił wicepremier i minister obrony. - Ok. 60 tys. żołnierzy każdego dnia szkoli się dzisiaj w Polsce. Wysiłek szkoleniowy jest ogromny. Mamy dużo większą armię, dużo więcej żołnierzy szkoli się - dodał.



Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że armia zachęca chętnych do szkolenia w wakacje, gdy zorganizowane zostaną trzy turnusy szkolenia trwające po 27 dni. Obecnie trwa nabór chętnych na szkolenie.



- Szkolenie, szkolenie, jeszcze raz szkolenie. Jest dla nas priorytetem — zapewnił Kosiniak-Kamysz.



- Zbliżamy się do połowy roku, ale zużyliśmy już 80 proc. limitu amunicji, który był obowiązujący w ubiegłym roku. To obrazowo pokazuje z jakim tempem się szkolimy. Nadajemy realizm szkoleniu, ale również mocno integrujemy się ze strukturami sojuszniczymi przeznaczonymi do obrony Polski. W Sztabie Generalnym odtwarzamy komórkę która przez długie lata nie istniała, tzw. zarząd szkolenia P7 — mówił z kolei gen. Kukuła.