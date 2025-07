Obrazki, jakimi spamowani są Polacy, są trudne do przyjęcia. Oto grupa skąpo odzianych migrantów przemieszcza się po mieście, a komentarz jest przewidywalny do bólu – nie szanują zasad, nie zachowują reguł moralności i czują się jak u siebie. Obrazek powielany tysiąc razy – i to także przez oficjalne media, a nie tylko w sieciach społecznościowych – budzi lęk, który jeszcze wzmacniany przez przekaz, że problem jest potężny, i że nikt nas nie obroni, jeśli nie obronimy się sami. Emocje rosną, a politycy niczym wytrawni surferzy płyną na fali i przekonują, że dziesiątki tysięcy migrantów są wypychane z Niemiec i osadzane w Polsce, i że trzeba koniecznie temu przeciwdziałać.

Nie ma powodów, by tolerować samowolę Ruchu Obrony Granic

Tyle emocji, teraz czas na fakty. Te są zaś takie, że nie mówimy o tysiącach osób cofanych do Polski z Niemiec, lecz o znacznie mniejszej liczbie. A jeśli chcieć rozmawiać o przywołanych obrazkach migrantów, którzy mieli łamać normy życia społecznego, to zdjęcia przedstawiają ludzi, którzy uciekli z miejsca, gdzie byli przetrzymywani po porwaniu przez gang przemytników ludzi. Jeśli ktoś złamał normy społeczne i prawo, to nie oni, a ci, którzy ich porwali, torturowali, wysyłali do ich rodzin ultimatum „pieniądze albo śmierć” (lub wycięcie narządów do przeszczepów). Taka właśnie historia kryje się za zdjęciami, które u wielu wywołały niechęć do migrantów, choć powinny wywołać niechęć do przemytników ludzi.

Warto nieustannie przypominać, że szczucie, budzenie nienawiści do migrantów, uchodźców itd. – niezależnie od tego, czy robią to media, czy osoby prywatne skupione w rozmaitych ruchach, czy politycy – jest niemoralne i niezgodne z zasadami chrześcijańskimi.



Niezrozumiały dla mnie jest także zachwyt niektórych nad Ruchem Obrony Granic. Grupa ludzi w żółtych kamizelkach podszywa się pod funkcjonariuszy publicznych, domaga się od innych wyjaśnień, do otrzymania których nie ma prawa, buduje wokół siebie atmosferę patriotyzmu, z którym nie ma nic wspólnego. Fakty są zaś takie, że prawo do sprawdzania, kim jestem i gdzie się przemieszczam, prawo do sprawdzania mojej tożsamości mają w Polsce służby, a nie grupa przypadkowych osób, którym wydaje się, że sam fakt pochodzenia daje im jakieś uprawnienia. W takiej sytuacji interweniować powinny polskie służby, by zwyczajni ludzie (także obcokrajowcy) nie byli nagabywani. I jeśli trzeba interweniować, powinny to czynić naprawdę ostro. Nie ma bowiem żadnych powodów, by tolerować samowolę, która nie służy ani bezpieczeństwu, ani spokojowi społecznemu.