Czytaj więcej Polityka Armatki wodne na granicy z Białorusią. Minister ujawnia szczegóły Na granicy z Białorusią policja ma być wiodącą siłą w połączonych oddziałach różnych formacji działających w sposób zwarty - poinformował "Rzeczpospolitą" szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Na granicę mają trafić m.in. armatki wodne.

Oddziały prewencji na granicy

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował „Rzeczpospolitą”, że zgodnie z rekomendacją komendanta głównego policji i ustaleniami ze Strażą Graniczną oraz wojskiem policja ma być wiodąca „w połączonych oddziałach różnych formacji działających w sposób zwarty”. To oznacza m.in., że na granicę mogą zostać wprowadzone oddziały prewencji policji, które mają na wyposażeniu m.in. wozy opancerzone i armatki wodne. – To oddziały prewencji mają najlepsze doświadczenie z grupami osób zachowującymi się w sposób agresywny – mówi nam Czesław Mroczek, wiceminister MSWiA.

W tej chwili na granicy jest kilkuset policjantów, głównie z Podlasia i kompania OP ściągnięta z kraju. Liczba policjantów powinna się zwiększyć. Niemal każdego dnia zatrzymują oni grupy kurierów, którzy odbierają migrantów z granicy.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (PO) pytany o możliwość użycia broni przez żołnierzy przypomniał w Radiu Zet, że są oni odpowiednio wyposażeni, „mają broń ostrą i zawsze żołnierz, wtedy kiedy jest atakowany, ma prawo do użycia broni, tak mówi prawo i to jest taka logika, z którą mamy do czynienia”. Dodał, że żołnierze „zawsze starają się reagować adekwatnie do sytuacji”.