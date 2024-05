29 maja na granicy pojawił się premier Donald Tusk i zapowiedział przywrócenie szerokiej na 200 metrów strefy buforowej na granicy. Żołnierze mają reagować dopiero wtedy, gdy imigranci pojawią się w tej strefie. Ponadto na pierwszą linię na granicy trafiać mają żołnierze bardziej doświadczeni a — jak pisze na rp.pl Marek Kozubal — większą odpowiedzialność za działania na granicy mają wziąć na siebie jednostki policyjne.



W jakich okolicznościach ranny został polski żołnierz?

Do ataku 28 maja doszło w okolicy Dubicz Cerkiewnych, ok. 4:30. Przez granicę próbowała tam przedostać się grupa licząca ok. 50 osób. Imigranci rzucali w polskich żołnierzy i funkcjonariuszy gałęziami i kamieniami. Jeden z imigrantów ugodził polskiego żołnierza nożem w okolice klatki piersiowej. Gdy jedna z funkcjonariuszek Straży Granicznej udzielała rannemu pierwszej pomocy, imigranci nadal rzucali w stronę rannego i strażniczki różne przedmioty, więc Straż Graniczna zaczęła osłaniać rannego i niosącą mu pomoc samochodami.



Po przewiezieniu do szpitala w Hajnówce ranny przeszedł operację.