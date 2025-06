W WOT jak w Szwajcarii, czyli służbowa broń schowana w domu?

Dyskusja na temat przechowywania służbowej broni w domu pojawiła się już w czasie formowania WOT. Odwoływała się do modelu, który funkcjonuje w Szwajcarii. W tym alpejskim państwie rezerwiści mają obowiązek przechowywać broń palną i ekwipunek wojskowy w domu. Dzięki temu armia jest zdolna do szybkiej mobilizacji w razie zagrożenia. Broń służbowa przechowywana jest bezpłatnie, a reguły jej przetrzymywania są restrykcyjnie przestrzegane.

Obowiązujące przepisy nie wprowadzają możliwości wykorzystywania prywatnej broni przez żołnierzy w trakcie ćwiczeń i zajęć taktycznych Paweł Bejda, MON

W 2018 r. pojawiły się w Polsce opinie, aby pójść tą drogą. Zwolennikiem takiego rozwiązania był wówczas płk Paweł Wiktorowicz, były oficer GROM, który tworzył od podstaw 9. Łódzką Brygadę Obrony Terytorialnej. Dyskusję uciął wówczas płk Marek Pietrzak, ówczesny rzecznik Dowództwa WOT, który stwierdził, że była to tylko osobista opinia. Ówczesny dowódca WOT gen. Wiesław Kukuła doprecyzował, że żołnierze WOT będą mieli w domach tylko indywidualne wyposażenie, ale nie broń. Teraz pomysł ten przypomnieli posłowie Konfederacji.

Wojsko nie wie, który ochotnik WOT ma pozwolenie na prywatną broń

Ministerstwo Obrony Narodowej tłumaczy, że obecne przepisy nie przewidują zbierania i przetwarzania danych dotyczących żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej posiadających prywatne pozwolenie na broń. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji rejestr pozwoleń na broń żołnierzy zawodowych prowadzi komendant główny Żandarmerii Wojskowej, a wobec pozostałych osób – komendant główny Policji. Z danych Żandarmerii wynika, że w Wojskach Obrony Terytorialnej pozwolenie na broń prywatną ma obecnie 723 żołnierzy zawodowych.

– W celu ewentualnego przeprowadzenia pilotażowego programu dotyczącego wydawania służbowej broni osobistej żołnierzom, którzy prywatnie posiadają pozwolenie na broń, niezbędne byłoby wprowadzenie do ustawy o broni i amunicji zmiany, która dawałaby dowódcy jednostki wojskowej dostęp do rejestrów prowadzonych przez Komendanta Głównego Policji w odniesieniu do żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi oraz Komendanta Głównego ŻW w odniesieniu do żołnierzy zawodowych – tłumaczy wiceminister obrony Paweł Bejda (PSL). To pozwalałoby na weryfikację, czy dany żołnierz posiada pozwolenie i jaką ma broń w domu.