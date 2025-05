Nie chcemy oddawać pola „wirtualnym instruktorom”, którzy nie są związani z klubem sportowym i w zasadzie nie wiemy, kim są. Tomasz Kwiecień, prezes PZSS

Oczywiście nasi zawodnicy odnoszą także sukcesy na Mistrzostwach Świata czy Europy, ale na nie jadą ci najlepsi. Na Mistrzostwach Europy w Tallinie nasza młodzież zdobyła 17 medali, aktualnie trwa Puchar Świata Juniorów w Suhl, przedwczoraj srebrny medal zdobył w pistolecie szybkostrzelnym Wiktor Kopiwoda, a Wilhelmina Wośkowiak brązowy medal w konkurencji karabin dowolny, 60 strzałów leżąc.

Związek, wprowadzając nowy regulamin uzyskiwania kwalifikacji do uprawiania sportu strzeleckiego, wskazywał, że podstawowym celem jest zachowanie bezpieczeństwa poprzez zapewnienie wszystkim adeptom strzelectwa najwyższych standardów szkolenia w licencjonowanych klubach dysponujących odpowiednią kadrą szkoleniową. Czy to nie była reakcja na niepokojące zjawisko, jakim są powstające masowo wirtualne kluby strzeleckie, w których jakość szkolenia budzi poważne wątpliwości, i można odnieść wrażenie, że zapisują się do nich głównie osoby, które chcą szybko otrzymać patent, aby zdobyć „klamkę”?

Dokładnie tak. Trafił pan w przysłowiową centralną dziesiątkę. Widzimy to zjawisko. Z różnych stron Polski napływają sygnały o takim procederze. Zresztą jak się jedzie przez Polskę, często widać bannery czy plakaty z przekazem „załatwimy pozwolenie w ciągu miesiąca, czy dwóch” i to wszystko działa pod legendą sportu strzeleckiego. Po zaliczeniu „internetowego szkolenia” klientowi proponuje się, aby przyszedł na egzamin i próbował go zdać za pierwszym, drugim lub kolejnym razem. Czyli do skutku. Tymczasem przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na takich kursach jest problemem. My nie chcemy brać za to odpowiedzialności, chcemy, żeby szkolenie odbywało się na bazie klubu macierzystego. To on ma trenerów, instruktorów i odpowiada za przygotowanie nowych adeptów do sportu strzeleckiego.

Nie chcemy oddawać pola „wirtualnym instruktorom”, którzy nie są związani z klubem sportowym i w zasadzie nie wiemy, kim są. Mamy różne sygnały, skargi, niektóre drastyczne, na przykład że adeptów uczy się strzelać do tuszy zwierzęcych albo babrać we wnętrznościach. To jest niedopuszczalne.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnych z poszczególnych wojewódzkich związków wskazują, że osoby, które podobno przeszły przeszkolenie w klubie, a przynajmniej klub to potwierdził, nie potrafią niekiedy nawet załadować broni. Nie wiedzą, jak się tą bronią posłużyć. Mieliśmy przypadek, gdy w czasie egzaminu wykorzystywano strzelbę typu pump action, czyli popularną pompkę. Tymczasem osoba, która przystąpiła do egzaminu, próbowała ją złamać, aby wprowadzić nabój do lufy.