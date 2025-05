Trzaskowski za skutecznym odstraszaniem. Co z bronią jądrową?

Rafał Trzaskowski pytany przez nas o udział Polski w programie Nuclear Sharing odpowiada, że każdy program, który wzmacnia Polskę i działa odstraszająco „powinien być poważnie rozważany”. – Jestem zwolennikiem skutecznego odstraszania potencjalnych wrogów naszej ojczyzny. Dlatego byłbym gotów wspierać decyzję o przystąpieniu Polski do programu Nuclear Sharing. To jednak wymaga poważnej, odpowiedzialnej debaty wewnętrznej oraz rozmów z naszymi sojusznikami – dodaje.

Jest on przeciwnikiem przywrócenia poboru. – Jestem za powszechnymi szkoleniami dla wszystkich chętnych obywateli. Potrzebujemy armii profesjonalnej, nowoczesnej i dobrze wyposażonej, wspartej głęboką rezerwą. Jednocześnie państwo powinno stworzyć warunki do tego, by każdy obywatel – jeśli tylko chce – mógł skorzystać z możliwości przeszkolenia się na wypadek sytuacji kryzysowej, również wojny. Takie kursy powinny być otwarte zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet – uważa kandydat.

Jego zdaniem Polska powinna rozwijać partnerstwo, w tym militarne z USA. – Nowe bazy wojsk USA w Polsce z pewnością uczyniłyby nasz kraj silniejszym i bezpieczniejszym. Wzmocniłyby również cały sojusz północnoatlantycki w naszym regionie. Polska to idealny partner dla USA – zarówno obecnej administracji, jak i prezydenta Trumpa. Od lat wydajemy ogromne środki na obronność i modernizację armii. Amerykańskie firmy inwestują w Polsce, bo jesteśmy solidni, wiarygodni i pełnimy rolę przywódczą w regionie. Chcemy obecności Amerykanów na terenie Polski – mówi.

Trzaskowski: to nie czas na eksperymenty w systemie dowodzenia armią

Deklaruje też zwiększenie nakładów na obronność do 5 proc. PKB już w 2026 roku, z czego co najmniej 50 proc. środków na modernizację Sił Zbrojnych powinno trafiać do polskiego przemysłu obronnego.

Trzaskowski jest sceptyczny wobec zmiany struktury dowodzenia Siłami Zbrojnymi – co dzisiaj postuluje ośrodek prezydencki. – Za naszą granicą od kilku lat trwa regularna wojna. Nie wiemy, kiedy się zakończy ani jak może się rozwijać. To nie jest czas na rewolucję i eksperymenty w systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Nie możemy pozwolić, by ktokolwiek pomyślał, że nasza armia testuje nowy system i przez to może być chwilowo słabsza. Potencjał Sił Zbrojnych rośnie – również dzięki doskonaleniu istniejących, sprawdzonych procedur, zgodnych ze standardami NATO – wskazuje Trzaskowski.