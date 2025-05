W 2014 r. Brytyjczycy przekazali do CAW kopie teczek niektórych dowódców, m.in. generałów Władysława Andersa, Antoniego Chruściela, Stanisława Maczka, Stanisława Sosabowskiego. – Cały czas trwają też rozmowy prowadzone zarówno przez MSZ, jak i MON dotyczące przekazania do Polski zasadniczego zbioru, czyli teczek personalnych żołnierzy, którzy przeżyli II wojnę i zostali w Wielkiej Brytanii bądź wyemigrowali do innych krajów – mówił w 2015 r. ówczesny historyk MSZ.

Czy od tamtego czasu nie nastąpił jednak jakikolwiek postęp w rozmowach prowadzonych z Brytyjczykami? Z odpowiedzi, które „Rzeczpospolita” otrzymała z MSZ oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, wynika, że efekt jest mizerny.

Czy teczki żołnierzy PSZ wrócą wreszcie z Wielkiej Brytanii do Polski?

Krystian Cieślak z biura prasowego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych poinformował „Rz”, że rozmowy na ten temat nie były prowadzone przez naczelnego dyrektora archiwów państwowych – „ani samodzielnie, ani wspólnie z innym urzędem centralnym”.

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w tym Ambasada RP w Londynie, wspierają instytucje właściwe w sprawie przekazania do Polski teczek ewidencyjnych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, znajdujących się w archiwach Zjednoczonego Królestwa. W 2015 r. – m.in. dzięki staraniom dyplomatycznym – doszło do przekazania 10 tys. teczek personalnych żołnierzy, którzy służyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Resort dyplomacji przykłada wagę do wspierania wyżej wymienionych działań, w tym zwłaszcza w zakresie kontaktów z administracją brytyjską” – odpowiedział „Rzeczpospolitej” resort dyplomacji.

Jedynie Wojskowe Biuro Historyczne daje nadzieję, że może się coś zmienić. – W ciągu ostatnich kilku miesięcy Wojskowe Biuro Historyczne prowadziło nieoficjalne rozmowy z Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii dotyczące ewentualnych możliwości pozyskania przez stronę polską materiałów archiwalnych dotyczących Polskich Sił Zbrojnych, które są przechowywane w archiwum. Ustalono, że strona brytyjska jest otwarta na rozmowy dotyczące przekazania stronie polskiej cyfrowych kopii materiałów archiwalnych dotyczących Polskich Sił Zbrojnych wytworzonych przez administrację brytyjską w trakcie II wojny światowej, a także krótko po jej zakończeniu – informuje „Rz” Paulina Jewstafiew z WBH.