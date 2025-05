Jeśli wygra Trzaskowski, szefem BBN może zostać Cezary Tomczyk

Czy faktycznie taki scenariusz jest rozpatrywany? To wydaje się bardzo mało prawdopodobne. W przypadku wygranej Rafała Trzaskowskiego w drugiej rundzie wyborów i objęcia przez niego urzędu prezydenta, faworytem do zostania szefem BBN jest obecny wiceminister obrony Cezary Tomczyk.

Słowa Siemoniaka, przypomnijmy wypowiedziane pół żartem, pół serio, pokazują co najmniej dwie sprawy. Po pierwsze, przed drugą turą politycy rządzącej koalicji są gotowi na szukanie nieoczywistych sojuszników po to by zdobyć jak najwięcej głosów wyborczych. To oczywiste. Co ciekawsze, to wydaje się, że droga Jacka Siewiery i obozu Zjednoczonej Prawicy niekoniecznie musi być tożsama. Przypomnijmy, że Siewiera podał się do dymisji na początku roku, ponieważ chciał wyjechać na stypendium do Wielkiej Brytanii. Był to czas, gdy wymieniano go na „giełdzie kandydatów”, którzy wystartują w wyścigu o fotel prezydencki.

Kto szefem BBN gdy wygra Nawrocki?

Kto może zostać szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego gdy drugą turę wygra Karol Nawrocki? Oficjalnie takich deklaracji nie było, ale w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” o współpracowników w obszarze obronności wymienił m.in. generałów rezerwy Krzysztofa Radomskiego i Mirosława Brysia czy byłego ambasadora Polski przy NATO Tomasza Szatkowskiego.

Obecnie szefem BBN u Andrzeja Dudy jest gen. rez. Dariusz Łukowski. Tą funkcję zapewne będzie sprawował do sierpnia, gdy do Pałacu Prezydenckiego wprowadzi się zwycięzca drugiej tury wyborów prezydenckich.