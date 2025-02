- Myślę, że spokojnie do tego spotkania dojdzie - powiedział Marcin Mastalerek, odnosząc się w Radiu Plus do rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Szef gabinetu prezydenta zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi, że ten „ryzykował bezpieczeństwem Polski”, gdy wyrażał krytyczne uwagi po adresem Trumpa.