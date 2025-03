W 2024 roku policja wydała 45,8 tys. pozwoleń na broń – wynika z najnowszych danych Komendy Głównej Policji. I jest to kolejny rekord. Jeszcze nigdy po upadku PRL Polacy nie zbroili się tak szybko jak obecnie.

Do takich wniosków prowadzi analiza danych, które co roku przedstawia policja. Przez wiele lat wydawała po kilkanaście tysięcy pozwoleń rocznie, a lawinowy wzrost nastąpił w 2022 roku. Wtedy nowych pozwoleń wydano aż 37,4 tys. W 2023 roku padł kolejny rekord, bo udzielono 40,9 tys. pozwoleń. I teraz został on właśnie pobity.