– Największe nasilenie było tuż po wybuchu wojny na Ukrainie – w latach 2022 i 2023. Wtedy szło po 30 transportów dziennie, w roku ubiegłym było ich mniej, od kilku do dziesięciu – twierdzi wójt Stanisław Gonciarz.

Problem zaczął się od dróg, dewastowanych przez transporty z ciężkim towarem. A widząc, że grunt jest wykorzystywany na działalność nie związaną z lotnictwem, i do tego bez wiedzy gminy podnajmowany innym spółkom (m.in. należącym do osób z kręgu prezesa aeroklubu – jego rodziny lub znajomych), gmina wypowiedziała umowę.

– W ubiegłym roku wystąpiliśmy do Aeroklubu z żądaniem opuszczenia naszego terenu, lecz tego nie zrobili. Ostatnio złożyliśmy więc w tej sprawie pozew do sądu w Jarosławiu – mówi nam wójt Gonciarz.

Jak wskazuje, kiedy ok. dwa miesiące temu wysłał pracowników, by zobaczyli co tam się dzieje, firma ochroniarska ich nie wpuściła. – Nie pomogła nawet interwencja policji. Mamy z tego zdarzenia notatkę – opowiada nam wójt.

Aeroklub stał się hubem logistycznym dla sprzętu wojskowego. Bez zgody gminy i MSWiA na jego magazynowanie

Co wiadomo o spółce ATC HUB? Została założona w styczniu 2023 r. przez Pawła Dobka (działa on w aeroklubie – jest w komisji rewizyjnej, prowadzi także w Rzeszowie firmę spadochronową) i Paulinę Ćwiękałę, żonę Damiana Ćwiękały - prezesa Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej. W PKD (polskiej klasyfikacji działalności) nie ma słowa o tym, by spółka zajmowała się handlem bronią – wpisano transport drogowy towarów. Ze sprawozdania finansowego za 2023 r. (zostało złożone dopiero w styczniu tego roku pod groźbą sądu o nałożeniu 6 tys. zł grzywny) wynika, że ATC HUB cienko przędzie – działalność za 2023 r. zamknęła stratą w wysokości 80 tys. zł (przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 133 tys. zł). Zatrudnia trzech pracowników (ich roczne wynagrodzenia to łącznie 6 tys. zł). Do końca czerwca tego roku spółka powinna złożyć również sprawozdanie za 2024 r. – jednak w KRS nadal go nie ma.

MSWiA potwierdza nam, że od 2023 r. ATC HUB ma zezwolenie na obrót bronią (także wyrzutniami), jednak nie na jej magazynowanie, które wiąże się z większymi wymogami m.in. sanitarnymi, pożarowymi i środowiskowymi. Tymczasem od pół roku składowano je na terenie aeroklubu.