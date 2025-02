Czytaj więcej Polityka Ratunek dla Ukrainy: plan B Europy Skoro Polska storpedowała ideę misji rozjemczej gwarantującej pokój, europejscy alianci z NATO lansują program wsparcia na bezprecedensową skalę sił zbrojnych samej Ukrainy – dowiaduje się „Rzeczpospolita”.

Publikacja raportu może okazać się gorącym elementem kampanii wyborczej, bo skala pomocy udzielanej przez Polskę jest znacząca. Ustawa z 2022 roku przewiduje m.in., że pobyt ukraińskich uchodźców w naszym kraju jest uznawany za legalny przez 18 miesięcy (następnie przedłużono to do 30 września 2025 roku) i otrzymują oni PESEL uprawniający m.in. do opieki medycznej, socjalnej, w tym 800+, a także bezpłatnych szkół. Ustawa pierwotnie zakładała też dopłaty 40 zł dziennie dla osób i organizacji goszczących Ukraińców uciekających przed wojną.

Ile dokładnie Polska wydała na pomoc Ukraińcom?

Ile na to w sumie poszło? W listopadzie ubiegłego roku Kancelaria Prezydenta przygotowała raport podsumowujący pomoc Polski Ukrainie, z którego wynika, że wsparcie militarne można szacować na 14 mld zł, koszty utrzymania uchodźców wojennych na 7,4 mld zł, a świadczenia opieki zdrowotnej – 3,3 mld zł. A w połowie ubiegłego roku Najwyższa Izba Kontroli podała, że tylko w 2022 roku wydatki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 11 mld zł.

Proponuję zmianę fundamentalną, a mianowicie jeżeli chodzi o świadczenia takie jak 800+ dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski podczas wizyty w Puńsku w woj. podlaskim

Na razie brak jest oficjalnych rządowych danych, a nadejdą one w momencie coraz bardziej nasilonej dyskusji wokół tego, jak Polska powinna pomagać Ukraińcom. W styczniu kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zaproponował, by zmienić zasady przyznawania 800+ Ukraińcom. Jego zdaniem świadczenie powinno być wypłacane tylko wtedy, gdy rodzice pracują i płacą podatki w Polsce. Jednocześnie pogarsza się nastawienie Polaków do Ukraińców przebywających w naszym kraju. Jak wskazuje sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski, w porównaniu z 2023 rokiem spadło ono o 9,1 pkt proc.