Początkowo zarzuty postawiono czterem osobom, jednak później dołączył do nich były komendant składu w Mostach. W trakcie śledztwa ujawniono również nieprawidłowości w przechowywaniu innego mienia, co doprowadziło do postawienia dodatkowych zarzutów dwóm żołnierzom z jednostki w Mostach.

- Tylko jeden z żołnierzy przyznał się do winy w czasie śledztwa – poinformował zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych, płk Bartosz Okoniewski.

Oskarżonym grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Byłemu komendantowi składu w Mostach oraz dwóm żołnierzom oskarżonym o samowolne dysponowanie materiałami wybuchowymi grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.