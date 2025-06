Berlin nie chce większego budżetu UE

Niemiecki rząd wysłał do Brukseli dokument, w którym jasno deklaruje brak zgody na zwiększenie budżetu UE na lata 2028-2034. Berlin podkreśla, że nie widzi podstaw do zwiększenia wydatków w relacji do DNB i sprzeciwia się utrzymaniu funduszu Next Generation. Niemcy nie chcą również dalszego wspólnego zadłużania się przez Unię Europejską.

Chiny ograniczają eksport metali ziem rzadkich do USA

Choć Stany Zjednoczone i Chiny zawarły porozumienie handlowe w sprawie metali ziem rzadkich, Pekin nie zniósł ograniczeń dotyczących surowców używanych w przemyśle zbrojeniowym. Bowiem w zamian Chiny oczekują zniesienia przez USA ograniczeń na eksport chipów, co jednak zostało odrzucone przez sekretarza skarbu Scotta Bessenta.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.