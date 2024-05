Czy przywrócić powszechny pobór do wojska? Co stoi na przeszkodzie?

Co zachęca młodych do zakładania munduru wojskowego

Płk Sowa zaznaczył jednak, że obecnie ilość chętnych, przechodzących kwalifikację wojskową do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW) jest w pełni wystarczająca, by zapełnić wszystkie wolne etaty w wojsku (obecnie 3 500 osób w jednym turnusie). Pełne obłożenie ma również Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Na jedno miejsce przypada blisko trzech kandydatów. Generał Marek Tomaszycki pytany o motywację studentów do wstąpienia w szeregi wojska stwierdził, że nie jest to motywacja finansowa, a zdecydowanie chęć służby Ojczyźnie.

Przedstawiciele wojska nie mają wątpliwości, że osiągnięcie celu, czyli 300tysięcznej armii, która ma w swoich strukturach sześć dywizji, jest realna. Proces ten wprawdzie został rozpisany do 2035 r., ale przewidują, że osiągnięcie takiej liczebności będzie możliwe wcześniej.

Kampania informacyjna wojska, nakierowana na pozyskanie młodych ludzi oferując im w zamian za służbę wysokie wynagrodzenia, jest skuteczna. Ariel Drabiński

Z danych Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego wynika, że w poprzednim roku zadeklarowało chęć wstąpienia do DZSW 60 tys. osób, jednak 21 procent odpadło na etapie rekrutacji np. z powodów zdrowotnych, zatem 43 tys. zostało już skierowanych na szkolenie wojskowe (kolejni w tym roku). Dodatkowo 12 tysięcy ochotników zostało wcielonych do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Spośród żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, 51 proc. przeszło do służby zawodowej. Najwięcej kandydatów do wojska było z województwa warmińsko-mazurskiego (6 tys.), najmniej z opolskiego (800), z kolei do WOT najwięcej chętnych było na Mazowszu (2 tys.), najmniej w lubuskim (320).

Wicepremier Władysław Kosiniak - Kamysz w poprzednim tygodniu poinformował w Sejmie, że w tej chwili armia liczy 198 tys. żołnierzy, w tym 140 tys. zawodowych, 35 tys. żołnierzy WOT. Dodatkowo 20 tys. szkoli się w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służbie Wojskowej, do maja aż 9 tysięcy powołanych zostało do zawodowej służby. Jego zdaniem nie ma potrzeby, aby odwieszać pobór, bo nie ma z nim problemu. Minister na początku lutego przekazał, że w tym roku rząd przewiduje możliwość utrzymania 215 tys. żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.