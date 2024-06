Major Renata Mycio: naturalna rotacja w Siłach Zbrojnych

Major Renata Mycio, czasowo pełniąca obowiązki rzecznik prasowego CWCR, odpowiedziała „Rzeczpospolitej”, że rotacja osobowa to naturalne działalności „w strukturach zarówno wojskowych, jak i cywilnych”. – Wynika to z przyjętych założeń polityki kadrowej Sił Zbrojnych. Należy również wziąć pod uwagę indywidualne bądź losowe sprawy żołnierzy pełniących funkcje kierownicze w strukturach Sił Zbrojnych RP. Takowym przykładem jest sytuacja byłego szefa ośrodka zamiejscowego w Białymstoku, który osobiście wystąpił w styczniu 2024 r. do szefa CWCR o skierowanie go do Wojskowej Komisji Lekarskiej. Komisja ta wydała orzeczenie stwierdzające niezdolność do służby, w wyniku której żołnierz został zwolniony z pełnienia zawodowej służby wojskowej ze skutkiem natychmiastowym – opisała.

Nowych szefów ośrodków zamiejscowych CWCR powoła szef MON

Pytana, kiedy będą powołani nowi szefowie tych ośrodków, odpowiedziała, że wnioski o wyznaczeniu oficerów na stanowiska szefów ośrodków zamiejscowych Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji po przeprowadzonym kolegium kwalifikacyjnym na szczeblu CWCR „oczekują jedynie na wydanie decyzji administracyjnej przez Ministra Obrony Narodowej, który jako właściwy organ jest uprawniony do wyznaczania na wyżej wymienione stanowiska służbowe”. Przypomniała, że obecni zastępcy realizują zadania szefów ośrodków zamiejscowych CWCR.

Dopytywana, czy w związku z odwołaniem szefów ośrodków zamiejscowych CWCR zagrożona jest możliwość przeprowadzenia mobilizacji przez te jednostki, zaprzeczyła. – Dokonane zmiany nie powodują powstania zagrożenia. Należy podkreślić, iż ponad 90 proc. zadań dotyczących realizacji zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek instytucji wojskowych realizują Wojskowe Centra Rekrutacji – przypomniała major Renata Mycio. To wynika z ustawy o obronie ojczyzny, aktów wykonawczych, a także dokumentów dotyczących mobilizacji i gotowości bojowej. – Ośrodki zamiejscowe Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w całym procesie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek i instytucji wojskowych pełnią funkcję koordynacyjno-nadzorczą i sprawozdawczą nad praktyczną realizacją tychże zadań wykonywanych przez Wojskowe Centrum Rekrutacji – sprecyzowała rzeczniczka CWCR.