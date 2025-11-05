– Nawet jeśli mają one wiedzę o nielegalnych praktykach części mieszkańców, takich jak spalanie odpadów, to jakość kontroli pozostawia wiele do życzenia. Strażnicy gminni – jeśli już są, bo przypominam, że straż działa jedynie w 20 proc. gmin – wolą edukować niż karać, choć oczywiście trzeba zauważyć, że część z nich działa bardzo sprawnie – mówi rzecznik. – Moim zdaniem świadomość komendanta czy burmistrza to kwestia kluczowa i czynnik, który pozwala wiele zdziałać nawet bez zmiany budżetu – dodaje.

Zdaniem przedstawiciela PAS, choć częstym argumentem gmin jest brak pieniędzy i pracowników na etatach, wiele zależy od ustanowienia priorytetów. Według Piotra Siergieja, wyjściem z sytuacji mogłoby się okazać utworzenie niezależnej służby, do której zatrudniano by osoby z zewnątrz, niezwiązane towarzysko z lokalną społecznością.

– Dzisiaj bowiem, zwłaszcza w bardzo małych gminach, kontrole u sąsiadów prowadzą sąsiedzi, co może się znacznie przekładać na ich jakość – zauważa. – Sami urzędnicy również nie chcą być postrzegani jako ci, którzy uderzają w mieszkańców, bo jedyne, co mogą zrobić, to skierować sprawę do sądu. Nie mają bowiem prawa wystawiać mandatów. Dlatego wolą edukować i pouczać, a dzięki temu być postrzeganymi jako ci wspierający – podkreśla rzecznik.

I przyznaje, że choć utworzenie zewnętrznej służby to raczej pieśń przyszłości, bo wymagałoby to woli politycznej oraz osobnych ustaw i rozporządzeń, reagować można już dzisiaj, bazując na istniejącym prawie. Jak? Choćby tworząc straże międzygminne. Kontrole przeprowadzałyby wówczas obce dla mieszkańców osoby, a koszty dzielono by na dwie lub więcej gmin. Samorządy mogą również zawierać umowy z policją, tak aby kontrole z urzędnikiem przeprowadzał funkcjonariusz. – Możliwe są więc działania poprawiające sytuację, które nie wymagają ani znaczących nakładów finansowych, ani zmiany przepisów – uważa przedstawiciel PAS.

„Przeświadczenie, że duże miasta poradziły sobie ze smogiem, jest błędne. Raport NIK powinien być kubłem zimnej wody”

– Przeświadczenie, że smog jest problemem tylko małych miast, bo duże już sobie z nim poradziły, jest błędne. Raport NIK powinien być kubłem zimnej wody dla wszystkich, którzy w nim tkwią – komentuje Patryk Białas ze Stowarzyszenia BoMiasto, radny miasta Katowice. – Owszem, przez lata obserwowaliśmy poprawę jakości powietrza w Polsce, więc to uśpiło naszą czujność. Kwestia jego zanieczyszczenia przestała być priorytetem zwłaszcza, kiedy pojawiło się zagrożenie wojenne i pandemiczne. Jednak wyniki kontroli NIK muszą zapalić u włodarzy gmin żółtą lampę alarmową i zmobilizować ich do działania, bo nie są jedynie wypadkiem w statystyce – uważa radny.