Aktualizacja: 06.11.2025 04:55 Publikacja: 05.11.2025 18:35
Foto: Adobe Stock
– Wnioski płynące z raportu NIK mnie nie zaskakują. Jako fundacja od lat mamy bowiem styczność z pracownikami gmin, prowadzimy dla nich szkolenia i widzimy ogromne problemy z realizacją obowiązków określonych w programach ochrony powietrza – mówi radca prawny Miłosz Jakubowski z fundacji Frank Bold.
W swoim niedawnym raporcie Najwyższa Izba Kontroli krytycznie podsumowała działania części samorządów, mające na celu wdrożenie przepisów uchwał antysmogowych. Wzięła ona pod lupę samorządy pięciu województw i 18 gmin. Zgodnie z raportem żadna z tych jednostek nie poradziła sobie w pełni z tym zadaniem.
Zdaniem NIK kontrole mające na celu sprawdzić, czy zakazy i ograniczenia były przestrzegane, przeprowadzano na zbyt małą skalę, w niepełnym zakresie lub w sposób nierzetelny. W pięciu sprawdzonych województwach wciąż dymi ponad 780 tys. „kopciuchów”, czyli kotłów pozaklasowych. W dotychczasowym tempie – według szacunków NIK – ich wymiana zająć może nawet ćwierć wieku. NIK przestrzega, że gminy niewystarczająco angażują się we wdrażanie uchwał, a zanieczyszczenia powietrza wciąż przyczyniają się do tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Bez zmian Polska nie ma szans na spełnienie unijnych wymogów i wytycznych WHO.
Zdaniem mec. Jakubowskiego, kwestia, której raport nie zaakcentował wystarczająco, dotyczy szwankującego systemu nadzoru nad gminami. Teoretycznie jest to obowiązek wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, ale w praktyce często się one z niego nie wywiązują.
– Choć w Małopolsce i – w mniejszym stopniu – również na Śląsku, WIOŚ prowadzi w tym zakresie kontrole i nakłada kary, w większości województw w tej kwestii nie dzieje się niemal nic. Gminy nie realizują działań wynikających z programów ochrony powietrza, ale nie spotykają ich z tego powodu żadne negatywne konsekwencje. W wielu gminach prowadzi to do poczucia bezkarności, a niechęć do egzekwowania prawa pogłębia fakt, że działania na rzecz poprawy jakości powietrza nie są zbyt popularne wśród części mieszkańców – mówi mecenas.
Z przeprowadzonego przez Frank Bold i Polski Alarm Smogowy monitoringu wynika, że skala zaniedbań jest duża, a wielu gmin, które nie realizują swoich zadań w zakresie ochrony powietrza, nie ponosi z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.
– Dzieje się tak, mimo że urzędy marszałkowskie i WIOŚ mają świadomość zaniedbań, ponieważ każdego roku otrzymują od gmin sprawozdania z realizacji programów ochrony powietrza. Kiedy sami zgłaszaliśmy najbardziej rażące ich przykłady do WIOŚ, informowano nas, że jako organizacje pozarządowe nie mamy prawa żądać wymierzenia gminom kar administracyjnych – zauważa Miłosz Jakubowski.
Według eksperta, prowadzi to do absurdalnych sytuacji. Mając sprawozdanie złożone przez gminę, z którego jasno wynikały poważne zaniedbania w realizacji programu ochrony powietrza, WIOŚ uznał, że do stwierdzenia tych zaniedbań musiałby najpierw przeprowadzić kontrolę. Tyle że tej próżno było szukać w planie kontroli przyjętym na dany rok. – Dlatego uważam, że brak nadzoru skutkuje sytuacją taką, jaką mamy dzisiaj. Skuteczne działania widać tylko tam, gdzie włodarze gmin mają dobrą wolę, a urzędnicy ambicje – ocenia mecenas.
Również zdaniem Piotra Siergieja, rzecznika Polskiego Alarmu Smogowego (PAS), zarówno z kontroli NIK – jak i tej przeprowadzonej przez organizację – wyłania się obraz gmin, z których część wykazuje minimalną aktywność w kwestii kontroli jakości powietrza.
– Nawet jeśli mają one wiedzę o nielegalnych praktykach części mieszkańców, takich jak spalanie odpadów, to jakość kontroli pozostawia wiele do życzenia. Strażnicy gminni – jeśli już są, bo przypominam, że straż działa jedynie w 20 proc. gmin – wolą edukować niż karać, choć oczywiście trzeba zauważyć, że część z nich działa bardzo sprawnie – mówi rzecznik. – Moim zdaniem świadomość komendanta czy burmistrza to kwestia kluczowa i czynnik, który pozwala wiele zdziałać nawet bez zmiany budżetu – dodaje.
Zdaniem przedstawiciela PAS, choć częstym argumentem gmin jest brak pieniędzy i pracowników na etatach, wiele zależy od ustanowienia priorytetów. Według Piotra Siergieja, wyjściem z sytuacji mogłoby się okazać utworzenie niezależnej służby, do której zatrudniano by osoby z zewnątrz, niezwiązane towarzysko z lokalną społecznością.
– Dzisiaj bowiem, zwłaszcza w bardzo małych gminach, kontrole u sąsiadów prowadzą sąsiedzi, co może się znacznie przekładać na ich jakość – zauważa. – Sami urzędnicy również nie chcą być postrzegani jako ci, którzy uderzają w mieszkańców, bo jedyne, co mogą zrobić, to skierować sprawę do sądu. Nie mają bowiem prawa wystawiać mandatów. Dlatego wolą edukować i pouczać, a dzięki temu być postrzeganymi jako ci wspierający – podkreśla rzecznik.
I przyznaje, że choć utworzenie zewnętrznej służby to raczej pieśń przyszłości, bo wymagałoby to woli politycznej oraz osobnych ustaw i rozporządzeń, reagować można już dzisiaj, bazując na istniejącym prawie. Jak? Choćby tworząc straże międzygminne. Kontrole przeprowadzałyby wówczas obce dla mieszkańców osoby, a koszty dzielono by na dwie lub więcej gmin. Samorządy mogą również zawierać umowy z policją, tak aby kontrole z urzędnikiem przeprowadzał funkcjonariusz. – Możliwe są więc działania poprawiające sytuację, które nie wymagają ani znaczących nakładów finansowych, ani zmiany przepisów – uważa przedstawiciel PAS.
Czytaj więcej
40 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie – ta liczba pojawia się w opublikowanym właśnie raporcie...
– Przeświadczenie, że smog jest problemem tylko małych miast, bo duże już sobie z nim poradziły, jest błędne. Raport NIK powinien być kubłem zimnej wody dla wszystkich, którzy w nim tkwią – komentuje Patryk Białas ze Stowarzyszenia BoMiasto, radny miasta Katowice. – Owszem, przez lata obserwowaliśmy poprawę jakości powietrza w Polsce, więc to uśpiło naszą czujność. Kwestia jego zanieczyszczenia przestała być priorytetem zwłaszcza, kiedy pojawiło się zagrożenie wojenne i pandemiczne. Jednak wyniki kontroli NIK muszą zapalić u włodarzy gmin żółtą lampę alarmową i zmobilizować ich do działania, bo nie są jedynie wypadkiem w statystyce – uważa radny.
Zdaniem Patryka Białasa, choć kontrola NIK objęła jedynie część województw i gmin, można z niej wyciągnąć generalne wnioski. – Pokazała ona również, że tam, gdzie reagują władze, mieszkańcy o wiele chętniej angażują się w działania i sami zgłaszają miejsca, w których trzeba przeprowadzić kontrole. To jednak nie wystarczy, bo moim zdaniem konieczna jest zmiana przepisów, tak aby pozwalały one na ściślejsze kontrole i sprawniejszą egzekucję, np. poprzez mandaty – precyzuje.
– Oczywiście jako radny mogę potwierdzić, że problemem często są pieniądze, ale konieczna jest też determinacja i edukacja mieszkańców. W województwie śląskim mają oni czas do końca roku na wymianę kotła na węgiel lub drewno – dodaje.
Według Piotra Siergieja jedną z kluczowych kwestii jest usprawnienie programu „Czyste powietrze”, który był motorem napędzającym wymianę kotłów, ponieważ zapewniał obywatelom pomoc w uporaniu się z tym problemem.
– Dzisiaj niestety program szwankuje, o czym świadczy fakt, że w 2025 r. do początku listopada złożono jedynie 40 tys. wniosków, podczas gdy w ubiegłym roku było ich 280 tys. – uważa rzecznik. – Moim zdaniem przyczyną spadku popularności tego programu jest czarny PR wokół niego, a także wyższy próg wejścia, bo obywatel dziś starający o wymianę, musi między innymi zapłacić 1200 zł za audyt energetyczny, co z jego perspektywy może być postrzegane jako opłata za samo złożenie podania – tłumaczy.
I dodaje, że najubożsi beneficjenci tego programu nie mają środków własnych, by w nim uczestniczyć. – Pomimo bardzo wysokiego dofinansowania, nie są oni w stanie samodzielnie opłacić początkowych kosztów inwestycji – precyzuje. I podsumowuje, że wszystkie te problemy nawarstwiają się, prowadząc do sytuacji, jaką mamy obecnie.
Czytaj więcej
Poprawa jakości powietrza w Krakowie jest odczuwalna. W 2024 r. po raz pierwszy żadna ze stacji m...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Wnioski płynące z raportu NIK mnie nie zaskakują. Jako fundacja od lat mamy bowiem styczność z pracownikami gmin, prowadzimy dla nich szkolenia i widzimy ogromne problemy z realizacją obowiązków określonych w programach ochrony powietrza – mówi radca prawny Miłosz Jakubowski z fundacji Frank Bold.
W swoim niedawnym raporcie Najwyższa Izba Kontroli krytycznie podsumowała działania części samorządów, mające na celu wdrożenie przepisów uchwał antysmogowych. Wzięła ona pod lupę samorządy pięciu województw i 18 gmin. Zgodnie z raportem żadna z tych jednostek nie poradziła sobie w pełni z tym zadaniem.
Warszawski sąd apelacyjny podtrzymał wyrok dla 23-letniego Doriana S., skazanego za gwałt i zabójstwo młodej Bia...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Od poniedziałku 3 listopada można ubiegać się o bon ciepłowniczy za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. Maksymaln...
We wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, iż podjął decyzję o zawieszeniu sędziego Sądu Re...
Na 5 listopada Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapowiedział spotkanie z nabywcą słynnej działki w Zabłotni, k...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Pełnomocnicy nie będą mogli brać udziału w wyborach zarządu i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Zakońc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas