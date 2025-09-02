Aktualizacja: 02.09.2025 18:55 Publikacja: 02.09.2025 17:50
Piec na pellet
Foto: Adobe Stock
Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało we wtorek, że po wcześniejszym czasowym zawieszeniu wybranych kotłów na pellet na Liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) w ramach programu Czyste Powietrze, wszystkie urządzenia zostały ponownie dopuszczone do dofinansowania.
Jak wyjaśniono, decyzja ta została podjęta przez IOŚ–PIB po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od producentów, które potwierdziły zgodność kotłów z wymaganiami programu. Jak przy tym podkreślono, „dotychczasowe kontrole przeprowadzone przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) nie wykazały nieprawidłowości związanych z tymi urządzeniami”.
Przypomnijmy, iż 19 sierpnia resort poinformował o czasowym zawieszeniu dofinansowania wybranych kotłów na pellet. Chodziło o 31 pozycji na liście ZUM. Była to reakcja na doniesienia medialne, że niektóre kotły umożliwiają instalację niedozwolonego rusztu awaryjnego. Jak wyjaśniono, spalanie nieprzeznaczonych paliw w kotle na pellet przy użyciu rusztu awaryjnego zmienia parametry procesu, powodując wysokie emisje pyłów i zanieczyszczeń, co niweczy cele ekologiczne programu. Dodatkowo takie rozwiązanie wprowadza konsumentów w błąd, gdyż kotły sprzedawane jako ekologiczne mogą w rzeczywistości działać jak tradycyjne „kopciuchy”, co jest niezgodne z ideą transformacji energetycznej.
MKiŚ zapowiedział wówczas, iż w ramach najbliższej aktualizacji regulaminu listy ZUM wprowadzone zostaną również dodatkowe mechanizmy zabezpieczające przed wpisywaniem urządzeń, które nie spełniają wymogów Programu Czyste Powietrze. Jak wyjaśniono, brak możliwości instalacji rusztu awaryjnego będzie musiał być potwierdzony przez niezależne laboratorium akredytowane do badań kotłów. Natomiast w przypadku poświadczenia nieprawdziwych informacji przez producenta urządzenia wpisywanego na listę ZUM, wszystkie urządzenia tego producenta będą podlegały wykluczeniu z listy na okres co najmniej 2 lat.
Nowa odsłona programu Czyste Powietrze ruszyła 31 marca. Jest ona skierowana do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Na jeden budynek lub lokal mieszkalny można dostać jedno dofinansowanie, a beneficjentem można być tylko raz. Dotacja jest wypłacana przez WFOŚiGW w całości lub w maksymalnie trzech częściach. Do dofinansowania kwalifikują się inwestycje tylko w tych budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę do 31 grudnia 2020 roku.
Nowa odsłona programu zakłada trzy poziomy dofinansowania według progów dochodowych w gospodarstwie domowym, które zostały podwyższone:
