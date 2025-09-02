Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego 31 modeli kotłów na pellet zostało czasowo zawieszonych?

Jakie konsekwencje niesie za sobą stosowanie niedozwolonego rusztu awaryjnego w kotłach na pellet?

Jakie mechanizmy zabezpieczające chce wprowadzić Ministerstwo Klimatu w regulaminie listy ZUM?

Kto jest uprawniony do otrzymania dofinansowania w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze?

Jakie kryteria muszą spełniać budynki, by kwalifikować się do programu Czyste Powietrze?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało we wtorek, że po wcześniejszym czasowym zawieszeniu wybranych kotłów na pellet na Liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) w ramach programu Czyste Powietrze, wszystkie urządzenia zostały ponownie dopuszczone do dofinansowania.

Jak wyjaśniono, decyzja ta została podjęta przez IOŚ–PIB po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od producentów, które potwierdziły zgodność kotłów z wymaganiami programu. Jak przy tym podkreślono, „dotychczasowe kontrole przeprowadzone przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) nie wykazały nieprawidłowości związanych z tymi urządzeniami”.

Zainteresowani mogą ponownie składać wnioski o dofinansowanie na zakup kotłów na pellet, które znajdują się na Liście ZUM

Ruszt awaryjny jest zabroniony. Dlaczego?

Przypomnijmy, iż 19 sierpnia resort poinformował o czasowym zawieszeniu dofinansowania wybranych kotłów na pellet. Chodziło o 31 pozycji na liście ZUM. Była to reakcja na doniesienia medialne, że niektóre kotły umożliwiają instalację niedozwolonego rusztu awaryjnego. Jak wyjaśniono, spalanie nieprzeznaczonych paliw w kotle na pellet przy użyciu rusztu awaryjnego zmienia parametry procesu, powodując wysokie emisje pyłów i zanieczyszczeń, co niweczy cele ekologiczne programu. Dodatkowo takie rozwiązanie wprowadza konsumentów w błąd, gdyż kotły sprzedawane jako ekologiczne mogą w rzeczywistości działać jak tradycyjne „kopciuchy”, co jest niezgodne z ideą transformacji energetycznej.