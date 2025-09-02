Rzeczpospolita
Prawo
Program Czyste Powietrze. Nowy komunikat Ministerstwa Klimatu ws. kotłów na pellet

31 modeli kotłów na pellet przywrócono na listę Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów. Oznacza to, że są one ponownie objęte dofinansowaniem w ramach programu Czyste Powietrze.

Publikacja: 02.09.2025 17:50

Piec na pellet

Piec na pellet

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego 31 modeli kotłów na pellet zostało czasowo zawieszonych?
  • Jakie konsekwencje niesie za sobą stosowanie niedozwolonego rusztu awaryjnego w kotłach na pellet?
  • Jakie mechanizmy zabezpieczające chce wprowadzić Ministerstwo Klimatu w regulaminie listy ZUM?
  • Kto jest uprawniony do otrzymania dofinansowania w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze?
  • Jakie kryteria muszą spełniać budynki, by kwalifikować się do programu Czyste Powietrze?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało we wtorek, że po wcześniejszym czasowym zawieszeniu wybranych kotłów na pellet na Liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) w ramach programu Czyste Powietrze, wszystkie urządzenia zostały ponownie dopuszczone do dofinansowania. 

Jak wyjaśniono, decyzja ta została podjęta przez IOŚ–PIB po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od producentów, które potwierdziły zgodność kotłów z wymaganiami programu. Jak przy tym podkreślono, „dotychczasowe kontrole przeprowadzone przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) nie wykazały nieprawidłowości związanych z tymi urządzeniami”.

Zainteresowani mogą ponownie składać wnioski o dofinansowanie na zakup kotłów na pellet, które znajdują się na Liście ZUM

Ruszt awaryjny jest zabroniony. Dlaczego?

Przypomnijmy, iż 19 sierpnia resort poinformował o czasowym zawieszeniu dofinansowania wybranych kotłów na pellet. Chodziło o 31 pozycji na liście ZUM. Była to reakcja  na doniesienia medialne, że niektóre kotły umożliwiają instalację niedozwolonego rusztu awaryjnego. Jak wyjaśniono, spalanie nieprzeznaczonych paliw w kotle na pellet przy użyciu rusztu awaryjnego zmienia parametry procesu, powodując wysokie emisje pyłów i zanieczyszczeń, co niweczy cele ekologiczne programu. Dodatkowo takie rozwiązanie wprowadza konsumentów w błąd, gdyż kotły sprzedawane jako ekologiczne mogą w rzeczywistości działać jak tradycyjne „kopciuchy”, co jest niezgodne z ideą transformacji energetycznej.

MKiŚ zapowiedział wówczas, iż w ramach najbliższej aktualizacji regulaminu listy ZUM wprowadzone zostaną również dodatkowe mechanizmy zabezpieczające przed wpisywaniem urządzeń, które nie spełniają wymogów Programu Czyste Powietrze. Jak wyjaśniono, brak możliwości instalacji rusztu awaryjnego będzie musiał być potwierdzony przez niezależne laboratorium akredytowane do badań kotłów. Natomiast w przypadku poświadczenia nieprawdziwych informacji przez producenta urządzenia wpisywanego na listę ZUM, wszystkie urządzenia tego producenta będą podlegały wykluczeniu z listy na okres co najmniej 2 lat.

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze 

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze ruszyła 31 marca. Jest ona skierowana do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Na jeden budynek lub lokal mieszkalny można dostać jedno dofinansowanie, a beneficjentem można być tylko raz. Dotacja jest wypłacana przez WFOŚiGW w całości lub w maksymalnie trzech częściach. Do dofinansowania kwalifikują się inwestycje tylko w tych budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę do 31 grudnia 2020 roku.

Nowa odsłona programu zakłada trzy poziomy dofinansowania według progów dochodowych w gospodarstwie domowym, które zostały podwyższone:

  • Poziom najwyższy – do 100% kosztów kwalifikowanych – obowiązuje przy miesięcznym dochodzie do 1 300 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych lub do 1 800 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym, oraz dla tych, którzy mają ustalone prawo do zasiłku (stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego). Jak zaznacza MKiŚ, dofinansowanie w najwyższym progu przewidziano tylko dla ubogich energetycznie, czyli dla budynków lub lokali, w których zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania wynosi powyżej 140 kWh/m2 rocznie.
  • Poziom podwyższony – do 70% kosztów kwalifikowanych – obowiązuje przy miesięcznym dochodzi do 2 250 zł na osobę lub 3 150 zł w gospodarstwach jednoosobowych.
  • Poziom podstawowy – dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych – skorzystają ci, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł.

