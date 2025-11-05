Reklama
Rosja odpowiada Donaldowi Trumpowi. Chodzi o testy broni atomowej

W czasie środowego spotkania ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Władimir Putin nakazał przygotowanie propozycji dotyczących prac nad ewentualnym przygotowaniem do testów broni atomowej.

Publikacja: 05.11.2025 15:42

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Artur Bartkiewicz

– Poleciłem rosyjskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Obrony, służbom specjalnym i odpowiednim agencjom cywilnym zrobienie wszystkiego, co w ich mocy, by zgromadzić dodatkowe informacje, przeprowadzić analizy na poziomie Rady Bezpieczeństwa i przedstawić wspólne propozycje dotyczące możliwości wznowienia prac mających na celu testowanie broni atomowej – powiedział Putin. 

Minister Obrony Rosji chce natychmiastowego wznowienia prób broni atomowej

Jednocześnie Putin oświadczył, że Rosja nie zamierza odstąpić od swoich zobowiązań wynikających z podpisanego przez nią Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową z 1996 roku Traktat ten nie wszedł w życie ze względu na to, że nie ratyfikowała go wymagana liczba państw. 

Deklaracje te padły po tym, jak 30 września, tuż przed spotkaniem z Xi Jinpingiem Trump nakazał Pentagonowi natychmiastowe wznowienie testów broni atomowej. „Ponieważ inne kraje mają programy testów, poinstruowałem Departament Wojny, by rozpocząć testy broni atomowej na równych zasadach” – napisał wówczas Trump w serwisie Truth Social. Trump mówił później, że Rosja i Chiny potajemnie wykonują testy broni atomowej. 

W czasie posiedzenia głos zabrał przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin. – Donald Trump ostatnio stwierdził, że USA wznawiają próby broni atomowej. Członkowie parlamentu zadają pytania i, generalnie, są zaniepokojeni całą sytuacją. (...) Dlatego (...) jeśli USA wznowią testy broni atomowej, Rosja ma wszelkie prawo zrobić to samo – mówił. Jak dodał, kwestia wznowienia testów broni atomowej „niepokoi niemal każdego parlamentarzystę”. 

Z kolei minister obrony Rosji Andriej Biełousow, w czasie tego samego spotkania, mówił, że Rosja powinna natychmiast rozpocząć przygotowania do testów broni atomowej. 

– Uważam, że wskazane jest natychmiastowe rozpoczęcie przygotowań do pełnoskalowych testów jądrowych. Gotowość sił i zasobów na Centralnym Poligonie Testowym na archipelagu Nowa Ziemia pozwala na ich przeprowadzenie w krótkim czasie – oświadczył. 

Biełousow mówił też, że decyzja USA o wznowieniu prób broni atomowej zwiększa zagrożenie militarne bezpieczeństwa Rosji. – Z tego wynika, że musimy utrzymywać nasz potencjał atomowy w pogotowiu, aby być w stanie zadać nieakceptowalne dla wroga zniszczenia w każdych warunkach i okolicznościach i podejmować odpowiednie działania w reakcji na kroki Waszyngtonu, aby zagwarantować bezpieczeństwo naszego państwa – dodał. 

Minister obrony Rosji ostrzegł, że wznowienie przez USA testów broni atomowej będzie godzić w globalną stabilność strategiczną. W jego ocenie budowa przez USA tzw. Złotej Kopuły, czyli systemu obrony przeciwrakietowej, umożliwi Amerykanom zarówno przechwycenie rosyjskich i chińskich rakiet, jak i przeprowadzenie wyprzedzającego ataku na każdy z tych krajów.

Minister Obrony Rosji oświadczył, że działania USA wskazują na rozbudowę arsenału strategicznej broni ofensywnej. – Musimy skupić się nie tylko i nie tak bardzo na oświadczeniach i wypowiedziach polityków i amerykańskich urzędników, ale przede wszystkim na działaniach USA. I te działania jasno wskazują na aktywną rozbudowę arsenału strategicznej broni ofensywnej – stwierdził. 

– USA gwałtownie modernizują arsenał strategicznych broni ofensywnych. Trwają prace nad stworzeniem nowej międzykontynentalnej rakiety balistycznej Sentinel, z nową głowicą atomową. Jej zasięg będzie wynosił 13 tys. km – powiedział rosyjski minister obrony. Biełousow wskazał też na prace USA nad ciężkim bombowcem B-21 oraz prace nad nową generacją amerykańskich atomowych okrętów podwodnych z rakietami balistycznymi typu Columbia. Minister obrony Rosji mówił też, że Amerykanie chcą przystosować 30 bombowców strategicznych B-52H do ponownego przenoszenia broni atomowej Mówił też o nowych pociskach hipersonicznych o zasięgu 5,5 tys. km, które amerykańska armia ma mieć w arsenale do końca roku. 

Rosja i USA przeprowadziły ostatnie testy atomowe, o których wiadomo, pod koniec XX wieku

USA przeprowadziły ostatni test broni atomowej w 1992 roku – od tamtego czasu USA i Rosja utrzymywały moratorium na przeprowadzanie testowych wybuchów jądrowych.

Pierwszy test broni atomowej został przeprowadzony przez USA w lipcu 1945 roku na poligonie w Alamogordo, w Nowym Meksyku. USA są też jedynym państwem, które kiedykolwiek użyło broni atomowej w działaniach zbrojnych – 6 i 9 sierpnia 1945 roku Amerykanie zrzucili dwie bomby atomowe na japońskie miasta: Hiroszimę i Nagasaki.

Eksplozje jądrowe po 1945 roku

Eksplozje jądrowe po 1945 roku

Foto: PAP

Rosja ostatni raz przeprowadziła kontrolowaną detonację głowicy jądrowej w 1990 roku a Chiny – w 1996 roku.

W 2017 roku detonację głowicy atomowej przeprowadziła Korea Północna – i był to szósty (jak do tej pory ostatni) tego rodzaju test przeprowadzony przez Pjongjang. W wyniku podziemnej detonacji doszło do trzęsienia ziemi o sile 6,3 w skali Richtera. Moc wybuchu szacowano na ok. 250 kiloton trotylu, co oznacza, że była to eksplozja kilkanaście razy silniejsza niż ta, wywołana przez bombę zrzuconą na Hiroszimę. Korea Północna twierdziła wówczas, że testowała bombę wodorową.

