– Poleciłem rosyjskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Obrony, służbom specjalnym i odpowiednim agencjom cywilnym zrobienie wszystkiego, co w ich mocy, by zgromadzić dodatkowe informacje, przeprowadzić analizy na poziomie Rady Bezpieczeństwa i przedstawić wspólne propozycje dotyczące możliwości wznowienia prac mających na celu testowanie broni atomowej – powiedział Putin.

Minister Obrony Rosji chce natychmiastowego wznowienia prób broni atomowej

Jednocześnie Putin oświadczył, że Rosja nie zamierza odstąpić od swoich zobowiązań wynikających z podpisanego przez nią Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową z 1996 roku Traktat ten nie wszedł w życie ze względu na to, że nie ratyfikowała go wymagana liczba państw.

Deklaracje te padły po tym, jak 30 września, tuż przed spotkaniem z Xi Jinpingiem Trump nakazał Pentagonowi natychmiastowe wznowienie testów broni atomowej. „Ponieważ inne kraje mają programy testów, poinstruowałem Departament Wojny, by rozpocząć testy broni atomowej na równych zasadach” – napisał wówczas Trump w serwisie Truth Social. Trump mówił później, że Rosja i Chiny potajemnie wykonują testy broni atomowej.

W czasie posiedzenia głos zabrał przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin. – Donald Trump ostatnio stwierdził, że USA wznawiają próby broni atomowej. Członkowie parlamentu zadają pytania i, generalnie, są zaniepokojeni całą sytuacją. (...) Dlatego (...) jeśli USA wznowią testy broni atomowej, Rosja ma wszelkie prawo zrobić to samo – mówił. Jak dodał, kwestia wznowienia testów broni atomowej „niepokoi niemal każdego parlamentarzystę”.

Z kolei minister obrony Rosji Andriej Biełousow, w czasie tego samego spotkania, mówił, że Rosja powinna natychmiast rozpocząć przygotowania do testów broni atomowej.