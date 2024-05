Czytaj więcej Polityka Tusk na granicy z Białorusią po ataku na żołnierza. "Agresja jest coraz większa" Po tym, jak nielegalny imigrant zaatakował nożem polskiego żołnierza, premier Donald Tusk w towarzystwie szefów dwóch resortów przyjechał na granicę z Białorusią. Zapowiedział decyzję w sprawie przywrócenia strefy buforowej na granicy. Mówił, że w tym miejscu nie mamy do czynienia z azylantami. - Jesteśmy gotowi zwiększyć obecność wojska na granicy, mamy zabezpieczone na to środki - poinformował szef MON.

Na granicy pojawią się oddziały prewencji policji z ciężkim sprzętem

Istotniejsza jest jednak deklaracja ministra Tomasza Siemoniaka, który poinformował nas, że zgodnie z rekomendacją Komendanta Głównego Policji i ustaleniami ze Strażą Graniczną oraz wojskiem, policja ma być wiodąca w połączonych oddziałach różnych formacji działających w sposób zwarty. To oznacza m.in., że na granicę zostaną wprowadzone oddziały prewencji policji z ciężkim sprzętem m.in. wozami opancerzonymi oraz armatkami wodnymi. Tomasz Siemoniak poinformował „Rz”, że w tej chwili na granicy jest kilkuset policjantów. Ta liczba się zmienia, bo zajmują się oni też wyłapywaniem kurierów oraz drogówkę.

Wielokrotnie pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, że warto zastanowić się nad tym, czy wojsko nadal powinno być kierowane na granicę do działań czysto policyjnych. Wydaje się, że takimi kwestiami powinna się zajmować Straż Graniczna oraz funkcjonariusze policji, którzy są szkoleni w technikach interwencji. A takich umiejętności nie posiadają żołnierze, poza tymi, którzy są wysyłani na misje zagraniczne i z Żandarmerii Wojskowej. Być może dopiero teraz ta myśl się przebije.

Czy wojsko może strzelać do imigrantów?

W przestrzeni medialnej można dzisiaj zauważyć oczekiwanie, że wojsko będzie używało broni wobec migrantów. Pytany o to w Radia Zet wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (PO) przypomniał, że żołnierze są odpowiednio wyposażeni, „mają broń ostrą i zawsze żołnierz, wtedy, kiedy jest atakowany, ma prawo do użycia broni, tak mówi prawo i to jest taka logika, z którą mamy do czynienia”. Dodał, że żołnierze „zawsze starają się reagować adekwatnie do sytuacji”.

Nie można dać się ponieść emocjom i doskonale wiedzą to funkcjonariusze i wojskowi. Znają oni zapisane w ustawach zasady użycia broni. Wiedzą kiedy mogą nacisnąć na spust. Musimy być świadomi, że na granicy mamy do czynienia z wojną hybrydową podkręcaną przez służby białoruskie. One czekają na to, gdy żołnierze zaczną strzelać i będą ofiary. Nie powinniśmy mieć co do tego złudzeń. Taki jest cel sztucznie wywołanej presji na granicy.