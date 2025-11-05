Aktualizacja: 05.11.2025 18:14 Publikacja: 05.11.2025 17:00
Wybory lokalne w USA przyniosły polityczne trzęsienie ziemi – burmistrzem Nowego Jorku został Zoran Mamdani, muzułmanin, urodzony w Ugandzie, imigrant i przedstawiciel lewicowego skrzydła Partii Demokratycznej. Co jego zwycięstwo mówi o nastrojach społecznych w Stanach? Czy to sygnał ostrzegawczy dla Donalda Trumpa? I wreszcie – czy „fala z Nowego Jorku” może dotrzeć do Europy? Michał Szułdrzyński rozmawia z Jędrzejem Bieleckim, dziennikarzem działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”, byłym korespondentem w USA.
– Ogromna część Amerykanów zorientowała się, że tak naprawdę to nie jest ich wina, że po prostu ten kraj jest źle zbudowany pod wieloma względami, że trzeba wywrócić ten stolik – mówi Jędrzej Bielecki, opisując radykalizację postaw społecznych w USA w ostatnich latach. Przypomina, że amerykańskie miasta, niegdyś symbole nowoczesności, dziś często są w stanie głębokiego kryzysu. – Wjeżdżasz do Nowego Jorku od strony New Jersey, przejeżdżasz do Manhattanu, a potem na Brooklyn – te tunele wyglądają jakby miały się zaraz zawalić. Jest ciemno, wąsko, jakbyś był w Londynie czasów Dickensa.
Czytaj więcej
Zohran Mamdani, młody progresywny muzułmanin, będzie burmistrzem Nowego Jorku. To nieoczywisty wy...
Zohran Mamdani postawił na radykalny, lewicowy program: darmowa komunikacja miejska, zamrożenie czynszów, bezpłatna opieka zdrowotna dla dzieci, otwarta krytyka Izraela. – To są absolutnie rewolucyjne pomysły. Mówienie o darmowych autobusach w kraju, w którym komunikację miejską zredukowano do minimum, to polityczny szok – podkreśla Bielecki.
Wybór Mamdaniego zaskoczył nie tylko dlatego, że zdobył władzę w mieście o silnych wpływach żydowskich. – Mówić otwarcie, krytykować, czy nazwać ludobójstwem to, co się dzieje w Palestynie – to w Nowym Jorku był dotąd temat tabu – uważa Bielecki. Mimo oskarżeń o antysemityzm, poparcia Mamdaniemu udzieliła część liberalnych środowisk żydowskich. – To przesłanie o jego rzekomym antysemityzmie zostało rozgłośnione przez miliarderów, jak Bloomberg, który dał 40 milionów dolarów na kampanię jego przeciwnika – Andrew Cuomo – tłumaczy Bielecki.
Czytaj więcej
„W uczciwych, a nawet w miarę rozsądnych sondażach, mam najlepsze wyniki, jakie kiedykolwiek miał...
Cuomo, były gubernator Nowego Jorku, próbował wejść do gry jako kandydat niezależny. – Zaczął przejmować coraz więcej haseł republikańskich. Zdobył aż 40 proc. poparcia wśród republikanów w Nowym Jorku. Ale przegrał sromotnie – mówi Bielecki. Nawet Donald Trump, który wiedział, że kandydat republikanów nie ma szans, wezwał: Głosujcie na demokratę Cuomo przeciwko demokracie Mamdaniemu.
Dla Partii Demokratycznej oznacza to poważne pytanie o strategię. – Nie da się już więcej pokonać Trumpa, stawiając na establishment – ludzi typu Biden czy Hillary Clinton. Trzeba rewolucji. A Mamdani to właśnie rewolucja – uważa Bielecki. Młody, 35-letni polityk z lewicowym programem może być odpowiedzią Demokratów na radykalizm Trumpa. – On okazał się znakomitym mówcą, chodził po klubach, odwiedzał ludzi. Zamiast wielkich pieniędzy – kontakt bezpośredni. To była kampania za 4 razy mniejsze pieniądze niż kampania Cuomo, ale zakończona sukcesem.
Czytaj więcej
Wbrew apelowi Donalda Trumpa, by nowojorczycy w wyborach burmistrza Nowego Jorku poparli byłego g...
Czy Mamdani ma szansę na polityczną karierę ogólnokrajową? – Nie może kandydować na prezydenta, bo urodził się poza Stanami. Ale może stać się symbolem, inspiracją dla innych. Nowy Jork to ikona – jeśli uda się coś zmienić tam, może zarazić inne miasta – uważa Bielecki.
Na drugim biegunie znalazła się Kalifornia i gubernator Gavin Newsom, który postawił na inne narzędzie: instytucjonalną walkę z Trumpem poprzez modyfikację granic okręgów wyborczych. – To jest odpowiedź na manipulacje typu gerrymandering, które miały dać republikanom pięć dodatkowych mandatów. Demokraci zaczęli grać tą samą bronią – ale to też ryzykowna strategia – ostrzega Bielecki.
A co z samym Trumpem? – Dzisiaj mija dokładnie rok od jego wygranej. Poparcie wynosi 39 proc. Nigdy wcześniej nie było takiego załamania. Ludzie są rozczarowani. Miał być „złoty wiek”, a nie ma ani wzrostu gospodarczego, ani porządku – mówi Bielecki. Zaznacza, że kluczowe będą wybory uzupełniające do Kongresu, które mogą odebrać Trumpowi większość i ograniczyć jego władzę.
Na koniec rozmowa wraca do Europy i pytania, czy amerykańska „fala zmiany” może dotrzeć na stary kontynent. – W Holandii liberałowie odbili się od dna. W Danii socjaliści przyjęli twardą politykę imigracyjną i wygasili radykalną prawicę. Ale w Hiszpanii partia VOX rośnie. Ja bym był bardzo ostrożny z takimi analogiami – przestrzega Bielecki. I przypomina: – Z polskiego podwórka wiemy najlepiej, że nadzieje wywołane wyborami nie zawsze się materializują.
– Fala, która zaczęła toczyć się przez Polskę 15 października 2023 r. rozbiła się o rafę, której na imię Karol Nawrocki – ironizował Michał Szułdrzyński.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wybory lokalne w USA przyniosły polityczne trzęsienie ziemi – burmistrzem Nowego Jorku został Zoran Mamdani, muzułmanin, urodzony w Ugandzie, imigrant i przedstawiciel lewicowego skrzydła Partii Demokratycznej. Co jego zwycięstwo mówi o nastrojach społecznych w Stanach? Czy to sygnał ostrzegawczy dla Donalda Trumpa? I wreszcie – czy „fala z Nowego Jorku” może dotrzeć do Europy? Michał Szułdrzyński rozmawia z Jędrzejem Bieleckim, dziennikarzem działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”, byłym korespondentem w USA.
Wtorkowe wybory burmistrza Nowego Jorku wygrał Zohran Mamdani. 34-letni polityk będzie pierwszym muzułmaninem na...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Zohran Mamdani, młody progresywny muzułmanin, będzie burmistrzem Nowego Jorku. To nieoczywisty wybór dla miasta...
Wbrew apelowi Donalda Trumpa, by nowojorczycy w wyborach burmistrza Nowego Jorku poparli byłego gubernatora stan...
W stolicy Białorusi po raz trzeci wręczono tzw. Międzynarodową Nagrodę Praw Człowieka im. Emila Czeczki, przyzna...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Prorosyjska partia BSW otarła się o próg wyborczy w lutowych wyborach do Bundestagu i domaga się ponownego przel...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas