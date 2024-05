Armatki wodne na granicy z Białorusią. Minister spraw wewnętrznych ujawnia szczegóły

Szef MSWiA przypomniał niedawne słowa Donalda Tuska, według którego trzeba liczyć się z nasileniem presji na polską granicę, "ponieważ w Rosji - wiemy to od sojuszniczych służb - gromadzone są tysiące ludzi po to, aby je przerzucać".

- Nie mamy żadnych wątpliwości, że to działanie nie ma żadnego innego charakteru niż właśnie agresja, instrumentalne traktowanie ludzi, często biednych, często płacących za to. Ta agresja rośnie. Zaczęło się od rzucania konarami, kamieniami, teraz mamy do czynienia z eskalacją. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej zostało rannych, na szczęście lżej niż żołnierz ugodzony nożem, natomiast ta sytuacja przez cały czas eskaluje - mówił w środę Tomasz Siemoniak.

Armatki wodne na granicy z Białorusią. Tomasz Siemoniak o szczegółach

Minister zapowiedział, że "niezwłocznie" przygotowane zostaną "różne działania formalne". - Jesteśmy gotowi do tego, żeby stosowne regulacje przedstawić Radzie Ministrów do decyzji - dodał. Przekazał, że kierowany przez niego resort pracuje nad rozwiązaniami, które "w sposób fizyczny, elektroniczny będą jeszcze bardziej granicę zabezpieczały". Siemoniak ocenił, że zapora zbudowana za czasów rządów PiS na granicy z Białorusią "ma wiele luk i w gruncie rzeczy nie spełnia swojej roli". - Musimy podejmować rozmaite działania w tym obszarze - zaznaczył.

Tomasz Siemoniak poinformował "Rzeczpospolitą", że zgodnie z rekomendacją komendanta głównego policji inspektora Marka Boronia oraz ustaleniami ze Strażą Graniczną i wojskiem, policja ma być wiodącą siłą w połączonych oddziałach różnych formacji działających w sposób zwarty. Oznacza to m.in., że na granicę zostaną wprowadzone oddziały prewencji policji z ciężkim sprzętem, m.in. wozami opancerzonymi oraz armatkami wodnymi.