Według komunikatu Dowództwa Operacyjnego RSZ, w środę 31 października przed godziną 9.00 para dyżurna polskich MiG-29 została poderwana w celu przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20.

Rosyjski Ił-20 bez planu lotu i z wyłączonym transponderem

Rosyjska maszyna poruszała się nad Morzem Bałtyckim bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, co stanowiło potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego w regionie.

Polscy piloci przechwycili i zidentyfikowali rosyjski samolot, który został eskortowany zgodnie z procedurami NATO. Jak podkreślono, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.