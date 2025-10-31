Aktualizacja: 31.10.2025 16:16 Publikacja: 31.10.2025 15:00
MiG-29
Foto: AdobeStock
Według komunikatu Dowództwa Operacyjnego RSZ, w środę 31 października przed godziną 9.00 para dyżurna polskich MiG-29 została poderwana w celu przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20.
Rosyjska maszyna poruszała się nad Morzem Bałtyckim bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, co stanowiło potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego w regionie.
Polscy piloci przechwycili i zidentyfikowali rosyjski samolot, który został eskortowany zgodnie z procedurami NATO. Jak podkreślono, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Samolot rozpoznawczy radzieckiej produkcji, zbudowany na bazie pasażerskiego Iła-18D. Samolot używany jest do rozpoznania obrazowego i elektronicznego, Jest używany do prowadzenia zwiadu, nasłuchu elektronicznego oraz obserwacji obrazowej., Rosjanie używają samolotów Ił-20 do prowadzenia zwiadu m.in. w rejonie Morza Bałtyckiego.
To już trzecia taka sytuacja w ciągu ostatnich dni, co potwierdza narastającą aktywność rosyjskiego lotnictwa w rejonie Morza Bałtyckiego. W poprzednich przypadkach polskie i sojusznicze samoloty również były zmuszone do podjęcia interwencji wobec maszyn rosyjskich lecących bez kontaktu z cywilną kontrolą ruchu lotniczego. O poprzednich zdarzeniach informował na konferencji prasowej minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Czytaj więcej
Dzisiaj MiG-i-29 przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Morzem Bałtyckim, tak jak wczoraj...
Dowództwo Operacyjne zapewniło, że Wojsko Polskie pozostaje w pełnej gotowości bojowej i reaguje na wszelkie prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej, działając w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO.
„Dziękujemy Siłom Powietrznym za profesjonalizm, czujność i wzorowe wykonanie zadania, które kolejny raz dowodzi wysokiego poziomu wyszkolenia i determinacji w obronie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreślono w komunikacie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Według komunikatu Dowództwa Operacyjnego RSZ, w środę 31 października przed godziną 9.00 para dyżurna polskich MiG-29 została poderwana w celu przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Rosja przeprowadziła udany test Posejdona – poinformował rosyjski przywódca Władimir Putin. Chodzi o bezzałogowy...
Para polskich myśliwców przechwyciła rosyjski samolot Ił-20, realizujący misję rozpoznawczą nad Morzem Bałtyckim...
Jeszcze w listopadzie ruszą powszechne dobrowolne szkolenia wojskowe. MON zapowiada, że chętne osoby będą mogły...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Rosja przeprowadziła zakończony powodzeniem test swojego nowego pocisku manewrującego Burewiestnik o napędzie ją...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas