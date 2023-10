Szymon Hołownia o dymisjach szefa Sztabu Generalnego i dowódcy operacyjnego: Spójrzcie na Izrael, kraj pogrążył się w kłótniach i Hamas zaatakował

- Proszę spojrzeć na Izrael. Słabość wewnętrzna doprowadziła do zewnętrznej agresji. To, że kraj pogrążył się w kłótniach zachęciło Hamas, który widząc tę słabość zaatakował. Co jeszcze musi się stać, żebyśmy zrozumieli, że trzeba jak najszybciej wymienić nieudaczników kierujących tym państwem? - pytał też lider Polski 2050.



- Mam nadzieję, że wyborcy odbiorą Błaszczakowi i reszcie tej kamaryli jakikolwiek wpływ na bezpieczeństwo już za pięć dni - dodał nawiązując się do zbliżających się wyborów.



- Trzeba pojednać ze sobą naród i pojednać ze sobą żołnierzy - zaapelował Hołownia.



- Chciałbym zaapelować do żołnierzy, to co widzicie dzisiaj minie - dodał.



Polska 2050 domaga się natychmiastowego zwołania posiedzenia sejmowej komisji obrony narodowej, na której miałyby być przedstawione przyczyny dymisji obu generałów.