O losach większości w Senacie, gdzie Partia Republikańska ma obecnie 53 mandaty, zdecydują wybory w siedmiu stanach: Michigan, Teksasie, Kansas, Ohio, Iowa, Maine i na Alasce.
Wybory połówkowe do Senatu USA
Sondaż przeprowadzono w przededniu wyborów. Wynika z niego, że z Donalda Trumpa zadowolonych jest tylko 32 proc. mieszkańców USA, a 50 proc. zarejestrowanych wyborców niezależnych deklaruje, że głos w wyborach traktuje jako sprzeciw wobec działań Donalda Trumpa.
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Na pytanie o to, która z dwóch największych amerykańskich partii powinna kontrolować Kongres, 46 proc. respondentów w USA odpowiada, że powinna to...
Źródła „New York Times” zdradzają, że kiedy prezydent jest w Białym Domu, coraz częściej wpada w zły nastrój, wręcz się miota. Otoczony potakiwaczami, zaczyna jednak zdawać sobie sprawę, że wybory połówkowe do Kongresu mogą skończyć się dla niego katastrofą - pisze Jędrzej Bielecki.
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Demokraci mogą przejąć 3 listopada większość nie tylko w Izbie Reprezentantów, ale i w Senacie – tak wskazują sondaże. To miałoby katastrofalne sku...
Najpóźniej głosować będą mieszkańcy zachodniej części Aleutów na Alasce, m.in. na wyspach Adak i Atka. Godzinę wcześniej głosować skończą mieszkańcy Alaski i Hawajów.
Kiedy poznamy wyniki wyborów do Kongresu USA?
Wybory nazywają się połówkowymi, ponieważ odbywają się w połowie kadencji prezydenta Donalda Trumpa.
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