00:00 Aktualne wyniki wyborów

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

17:40 Przewaga demokratów w sondażach sprawia, że niemal na pewno Partia Demokratyczna przejmie większość w Izbie Reprezentantów

O losach większości w Senacie, gdzie Partia Republikańska ma obecnie 53 mandaty, zdecydują wybory w siedmiu stanach: Michigan, Teksasie, Kansas, Ohio, Iowa, Maine i na Alasce.

Wybory połówkowe do Senatu USA Foto: PAP

17:37 Ostatni sondaż agencji Reutera wskazywał, że Partia Demokratyczna ma w skali USA osiem punktów procentowych przewagi nad republikanami

Sondaż przeprowadzono w przededniu wyborów. Wynika z niego, że z Donalda Trumpa zadowolonych jest tylko 32 proc. mieszkańców USA, a 50 proc. zarejestrowanych wyborców niezależnych deklaruje, że głos w wyborach traktuje jako sprzeciw wobec działań Donalda Trumpa.

17:34 Sondaże wskazują, że wybory zakończą się bolesną porażką Partii Republikańskiej. M.in. przez niepopularność Donalda Trumpa

Źródła „New York Times” zdradzają, że kiedy prezydent jest w Białym Domu, coraz częściej wpada w zły nastrój, wręcz się miota. Otoczony potakiwaczami, zaczyna jednak zdawać sobie sprawę, że wybory połówkowe do Kongresu mogą skończyć się dla niego katastrofą - pisze Jędrzej Bielecki.

17:29 Głosowanie potrwa do czwartku do 7.00 rano czasu polskiego

Najpóźniej głosować będą mieszkańcy zachodniej części Aleutów na Alasce, m.in. na wyspach Adak i Atka. Godzinę wcześniej głosować skończą mieszkańcy Alaski i Hawajów.

Kiedy poznamy wyniki wyborów do Kongresu USA? Foto: PAP

17:28 Amerykanie wybierają dziś 435 kongresmenów (cały skład Izby Reprezentantów) i 35 ze 100 senatorów

Wybory nazywają się połówkowymi, ponieważ odbywają się w połowie kadencji prezydenta Donalda Trumpa.