Firma doradcza PwC Polska Polska wynajęła 11 pięter, ok. 20 tys. mkw. powierzchni, stając się głównym najemcą AFI Tower
Firma doradcza PwC Polska Polska wynajęła 11 pięter, ok. 20 tys. mkw. powierzchni, stając się głównym najemcą AFI Tower – 150-m biurowca budowanego w ramach wielofunkcyjnego kwartału Towarowa 22, którego deweloperami są AFI Europe i Echo Investment. Przeprowadzka PwC Polska z biurowca International Business Center planowana jest na 2029 r.
AFI Tower, najwyższy budynek Towarowej 22, będzie liczyć 40 kondygnacji i ponad 50 tys. mkw. powierzchni najmu. Będzie jedynym wieżowcem biurowym w Polsce z tarasami na niemal każdym piętrze oraz ogrodem na 23. kondygnacji. Trwają zaawansowane prace podziemne, ukończenie budynku zakładane jest w II połowie 2028 r.
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– Po ponad dwóch dekadach obecności w dotychczasowej lokalizacji w Warszawie podjęliśmy decyzję o przeniesieniu naszego biura do miejsca, które jeszcze pełniej odpowiada skali i kierunkowi rozwoju PwC Polska. Nowa siedziba będzie nie tylko bardziej funkcjonalna, lecz także w jeszcze większym stopniu odzwierciedli nowoczesne modele pracy, które tworzymy z myślą o naszych pracownikach. To dla nas coś więcej niż zmiana adresu – to symboliczne otwarcie kolejnego rozdziału naszej historii w Warszawie. Istotne znaczenie ma również dogodna komunikacyjnie lokalizacja oraz udogodnienia oferowane przez właściciela budynku – skomentował Bihi Abdiweli-Aden, dyrektor I&P w PwC Polska.
– Rekordowa umowa wynajmu 20 tys. mkw. to ważny kamień milowy, który stanowi wyraźny sygnał, że miejsca zaprojektowane z myślą o przyszłości niezmiennie przyciągają wiodących międzynarodowych pracodawców. Położone w finansowym i technologicznym centrum stolicy, przy Rondzie Daszyńskiego, biura w Towarowej 22 będą wspierać rozwój biznesu, a ich użytkownicy docenią jakość środowiska pracy – dodał Michał Żelski, leasing & asset director w Echo Investment.
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Jak szacują eksperci firmy Walter Herz, w II kwartale 2026 r. w Warszawie zostaną zawarte umowy najmu ponad 280 tys. mkw. Oznacza to powrót rynku do aktywności obserwowanej w okresie boomu przed lockdownem.
– Bardzo wysoki wolumen transakcji najmu odnotowany w II kwartale br. potwierdza utrzymującą się silną aktywność najemców. Jednocześnie kurcząca się oferta, szczególnie w centrum Warszawy, doprowadziła do historycznie niskiej dostępności powierzchni, co wyraźnie zmieniło warunki prowadzenia procesów najmu. Firmy planujące relokację lub renegocjację umów coraz częściej przekonują się, że zwlekanie z decyzją ogranicza wybór i zwiększa ryzyko utraty najlepszych opcji. Konkurencja o najwyższej klasy biura jest dziś wyraźnie większa niż jeszcze rok temu, a pozycja negocjacyjna właścicieli najlepszych budynków systematycznie się umacnia. Moment rozpoczęcia procesu poszukiwania powierzchni staje się kluczowym elementem skutecznej strategii najmu – powiedziała Emilia Legierska, transaction director w Walter Herz.
Największym zainteresowaniem najemców niezmiennie cieszą się lokalizacje centralne. Prawie połowę wszystkich transakcji rejestrowanych w Warszawie stanowią obecnie renegocjacje umów, co pokazuje, że wiele firm koncentruje się na zabezpieczeniu dotychczas zajmowanych powierzchni, a nie relokacjach.
– Analiza nowej podaży w latach 2020–2026 pokazuje systematyczny spadek liczby oddawanych biur. Powierzchnia w budowie obniżyła się do ok. 140 tys. mkw., najniższego poziomu od kilkunastu lat. Większość projektów powstaje w centrum miasta, przede wszystkim w rejonie ronda Daszyńskiego. Równocześnie efektywna podaż jest ograniczana przez wycofywanie starszych obiektów z rynku – mówi Kamila Królikowska, associate director w Walter Herz. – Wolnych powierzchni biurowych w Warszawie pozostaje niespełna 500 tys. mkw., jednak znaczna część tej oferty znajduje się w starszych budynkach poza centrum, których standard często nie odpowiada obecnym oczekiwaniom najemców – dodaje.
W budowie są m.in. AFI Tower (ok. 50 tys. mkw.), Skyliner II (23 tys. mkw.) i Upper One (35 tys. mkw.) oraz Puławska 533 (ok. 4 tys. mkw.). W realizacji jest także projekt LightOn, który stanie w miejscu wyburzanego budynku Prosta 69. Inwestycja zlokalizowana przy rondzie Daszyńskiego zaoferuje 23,6 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. To obok Upper One, jedno z nielicznych przedsięwzięć opartych na wyburzeniu starszego obiektu, w którym zachowana zostanie funkcja biurowa.
Jak podaje Walter Herz, od 2020 r. z warszawskiego rynku wycofano ponad 500 tys. mkw. powierzchni biurowej w ponad 50 budynkach. Tylko w 2025 r. zasoby zmniejszyły się o ponad 160 tys. mkw., a w 2024 r. po raz pierwszy odnotowano ujemny bilans podaży, z rynku wycofano więcej powierzchni niż oddano do użytkowania.
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