Firma doradcza PwC Polska Polska wynajęła 11 pięter, ok. 20 tys. mkw. powierzchni, stając się głównym najemcą AFI Tower – 150-m biurowca budowanego w ramach wielofunkcyjnego kwartału Towarowa 22, którego deweloperami są AFI Europe i Echo Investment. Przeprowadzka PwC Polska z biurowca International Business Center planowana jest na 2029 r.

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AFI Tower, najwyższy budynek Towarowej 22, będzie liczyć 40 kondygnacji i ponad 50 tys. mkw. powierzchni najmu. Będzie jedynym wieżowcem biurowym w Polsce z tarasami na niemal każdym piętrze oraz ogrodem na 23. kondygnacji. Trwają zaawansowane prace podziemne, ukończenie budynku zakładane jest w II połowie 2028 r.

Biurowiec dopasowany do nowoczesnych modeli pracy

– Po ponad dwóch dekadach obecności w dotychczasowej lokalizacji w Warszawie podjęliśmy decyzję o przeniesieniu naszego biura do miejsca, które jeszcze pełniej odpowiada skali i kierunkowi rozwoju PwC Polska. Nowa siedziba będzie nie tylko bardziej funkcjonalna, lecz także w jeszcze większym stopniu odzwierciedli nowoczesne modele pracy, które tworzymy z myślą o naszych pracownikach. To dla nas coś więcej niż zmiana adresu – to symboliczne otwarcie kolejnego rozdziału naszej historii w Warszawie. Istotne znaczenie ma również dogodna komunikacyjnie lokalizacja oraz udogodnienia oferowane przez właściciela budynku – skomentował Bihi Abdiweli-Aden, dyrektor I&P w PwC Polska.

– Rekordowa umowa wynajmu 20 tys. mkw. to ważny kamień milowy, który stanowi wyraźny sygnał, że miejsca zaprojektowane z myślą o przyszłości niezmiennie przyciągają wiodących międzynarodowych pracodawców. Położone w finansowym i technologicznym centrum stolicy, przy Rondzie Daszyńskiego, biura w Towarowej 22 będą wspierać rozwój biznesu, a ich użytkownicy docenią jakość środowiska pracy – dodał Michał Żelski, leasing & asset director w Echo Investment.

W Warszawie powierzchnia biur w budowie najmniejsza od kilkunastu lat

Jak szacują eksperci firmy Walter Herz, w II kwartale 2026 r. w Warszawie zostaną zawarte umowy najmu ponad 280 tys. mkw. Oznacza to powrót rynku do aktywności obserwowanej w okresie boomu przed lockdownem.

– Bardzo wysoki wolumen transakcji najmu odnotowany w II kwartale br. potwierdza utrzymującą się silną aktywność najemców. Jednocześnie kurcząca się oferta, szczególnie w centrum Warszawy, doprowadziła do historycznie niskiej dostępności powierzchni, co wyraźnie zmieniło warunki prowadzenia procesów najmu. Firmy planujące relokację lub renegocjację umów coraz częściej przekonują się, że zwlekanie z decyzją ogranicza wybór i zwiększa ryzyko utraty najlepszych opcji. Konkurencja o najwyższej klasy biura jest dziś wyraźnie większa niż jeszcze rok temu, a pozycja negocjacyjna właścicieli najlepszych budynków systematycznie się umacnia. Moment rozpoczęcia procesu poszukiwania powierzchni staje się kluczowym elementem skutecznej strategii najmu – powiedziała Emilia Legierska, transaction director w Walter Herz.

Największym zainteresowaniem najemców niezmiennie cieszą się lokalizacje centralne. Prawie połowę wszystkich transakcji rejestrowanych w Warszawie stanowią obecnie renegocjacje umów, co pokazuje, że wiele firm koncentruje się na zabezpieczeniu dotychczas zajmowanych powierzchni, a nie relokacjach.

– Analiza nowej podaży w latach 2020–2026 pokazuje systematyczny spadek liczby oddawanych biur. Powierzchnia w budowie obniżyła się do ok. 140 tys. mkw., najniższego poziomu od kilkunastu lat. Większość projektów powstaje w centrum miasta, przede wszystkim w rejonie ronda Daszyńskiego. Równocześnie efektywna podaż jest ograniczana przez wycofywanie starszych obiektów z rynku – mówi Kamila Królikowska, associate director w Walter Herz. – Wolnych powierzchni biurowych w Warszawie pozostaje niespełna 500 tys. mkw., jednak znaczna część tej oferty znajduje się w starszych budynkach poza centrum, których standard często nie odpowiada obecnym oczekiwaniom najemców – dodaje.

W budowie są m.in. AFI Tower (ok. 50 tys. mkw.), Skyliner II (23 tys. mkw.) i Upper One (35 tys. mkw.) oraz Puławska 533 (ok. 4 tys. mkw.). W realizacji jest także projekt LightOn, który stanie w miejscu wyburzanego budynku Prosta 69. Inwestycja zlokalizowana przy rondzie Daszyńskiego zaoferuje 23,6 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. To obok Upper One, jedno z nielicznych przedsięwzięć opartych na wyburzeniu starszego obiektu, w którym zachowana zostanie funkcja biurowa.

Jak podaje Walter Herz, od 2020 r. z warszawskiego rynku wycofano ponad 500 tys. mkw. powierzchni biurowej w ponad 50 budynkach. Tylko w 2025 r. zasoby zmniejszyły się o ponad 160 tys. mkw., a w 2024 r. po raz pierwszy odnotowano ujemny bilans podaży, z rynku wycofano więcej powierzchni niż oddano do użytkowania.