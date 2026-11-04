Ofertowe ceny mieszkań z drugiej ręki w największych miastach w ciągu miesiąca zmieniły się nieznacznie. – Październik upłynął pod znakiem względnej stabilizacji. W porównaniu z wrześniem średnie ceny za metr kwadratowy spadły w czterech z 12 analizowanych miast, w pozostałych ośmiu odnotowaliśmy niewielkie wzrosty – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert Grupy Morizon-Gratka.

Reklama Reklama

Gdzie mieszkania używane zdrożały najbardziej

Najbardziej, o 1,4 proc., do 8,5 tys. zł za mkw., poszła w górę średnia cena ofertowa mieszkań z drugiej ręki w Łodzi. W Gdańsku lokale używane od września do października zdrożały o 1,3 proc. (średnia cena ofertowa mkw. to niemal 16,3 tys. zł), a w Szczecinie – o 1,1 proc. (niemal 10 tys. zł/mkw.).

W Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu średnie ceny ofertowe spadły o 1,1 proc., do niespełna 16,8 tys. zł/mkw., ponad 11,7 tys. zł i 13,4 tys. zł za mkw. Najmniejszą zmianę odnotowano w Warszawie. Przeciętna cena ofertowa mkw. mieszkań na stołecznym rynku wtórnym wzrosła w ciągu miesiąca symbolicznie, o 0,3 proc., do ponad 18,1 tys. zł za mkw.

Czytaj więcej Nieruchomości Ceny nowych mieszkań. Bardzo droga Warszawa, Wrocław goni Kraków W Warszawie za metr nowego mieszkania deweloperzy chcą już średnio ponad 20 tys. zł. W Krakowie 17,3 tys. zł, a we Wrocławiu – 16,3 tys. zł – wynik...

– Choć w porównaniu z wrześniem ceny pozostawały stabilne, to już w ujęciu rocznym nie zatrzymały się w miejscu – mówi Marcin Drogomirecki. – W 11 z 12 analizowanych miast średnie kwoty, na jakie wyceniano metr kwadratowy używanego mieszkania, były wyższe niż przed rokiem. Przeciętny wzrost w tej grupie miast wyniósł 3,9 proc.

Foto: mat.prasowe

Liderem wzrostów jest Bydgoszcz, gdzie średnia cena za metr mieszkania wzrosła w ciągu roku o 8,8 proc., przekraczając 9,1 tys. zł za mkw. Kolejne miejsca zajęły Gdańsk (niemal 16,3 tys. zł/mkw.) i Olsztyn (ponad 9,4 tys. zł/mkw.) ze wzrostem o 5,6 proc., oraz Kraków, gdzie mieszkania w ciągu roku zdrożały średnio o 4,4 proc. (prawie 16,8 tys. zł). W Białymstoku ceny wzrosły o 1 proc. (niemal 10 tys. zł/mkw.).

Jedynym miastem, gdzie średnia cena ofertowa mieszkań była niższa niż w październiku 2025 r., jest Lublin. Mieszkania w tym mieście staniały o 1,5 proc. (ponad 9,8 tys. zł/mkw.).

Pół miliona złotych wystarczy w Łodzi, w Warszawie wybór jest znikomy

Kupujący muszą się liczyć z większymi wydatkami. Marcin Drogomirecki podaje: 50-metrowe mieszkanie w Gdańsku, wyceniane według średniej ceny ofertowej, kosztuje dziś o ok. 43 tys. zł więcej niż przed rokiem. W Bydgoszczy różnica wynosi ok. 37 tys. zł, a w Warszawie i Krakowie niemal 35 tys. zł i 36 tys. zł. W Białymstoku wzrost wynosi niespełna 5 tys. zł.

– To zmiany średnich cen ofertowych, które nie muszą w pełni odzwierciedlać zmian cen konkretnych mieszkań – zaznacza ekspert Grupy Morizon-Gratka. –Na średnie wpływa bowiem również struktura oferowanych lokali, ich metraż, lokalizacja i standard. Normą są negocjacje cen i obniżki. Ceny transakcyjne są zwykle, choć nie zawsze, niższe niż ofertowe.

Analityk Grupy Morizon-Gratka analizuje strukturę oferty mieszkań z rynku wtórnego. W Warszawie osoby dysponujące budżetem do 500 tys. zł nie miały w październiku wielkiego wyboru. Tak wycenionych było jedynie 4,5 proc. lokali. –Oznacza to, że mniej niż co dwudzieste mieszkanie wystawione na sprzedaż w stolicy kosztowało nie więcej niż pół miliona złotych – mówi Drogomirecki. –Niewiele większy wybór mieli kupujący w Krakowie, gdzie lokale w cenie do 500 tys. zł stanowiły 7,7 proc. oferty. W Gdańsku to 10 proc.

Foto: mat.prasowe

Zupełnie inaczej jest w Łodzi. Aż 68,1 proc. mieszkań oferowanych na tamtejszym rynku wtórnym wyceniono na nie więcej niż 500 tys. zł. –To największy udział spośród wszystkich analizowanych miast, ponad piętnastokrotnie wyższy niż w Warszawie – podkreśla Marcin Drogomirecki.

Stosunkowo duży wybór mieszkań w tym budżecie mają także klienci w Katowicach (57,3 proc.) i Bydgoszczy (55 proc.). Jak mówi Marcin Drogomirecki, to jedyne trzy miasta w zestawieniu, gdzie lokale wycenione na maksymalnie pół miliona zł stanowią większość oferty.

Czytaj więcej Nieruchomości Wzbiera fala wyprzedaży dziedziczonych mieszkań. Ceny mogą zanurkować Na rynek będzie trafiać coraz więcej mieszkań po seniorach wyżu powojennego. W wyludniających się miastach dziedziczone lokale zaczną konkurować o...

Jeszcze większy kontrast między rynkami widać w segmencie mieszkań wycenionych na ponad mln zł. –W Warszawie lokale z tego przedziału stanowiły w październiku aż 38,5 proc. wszystkich ofert na rynku wtórnym. Oznacza to, że niemal cztery na dziesięć mieszkań wystawionych na sprzedaż w stolicy miały cenę przekraczającą 1 mln złotych – mówi Drogomirecki.

Duży udział takich ofert odnotowano w Gdańsku (32,6 proc.) i Krakowie (28,2 proc.). Dla porównania w Łodzi, Olsztynie i Białymstoku udział mieszkań wycenionych na ponad milion wynosił zaledwie 3,4 proc., co oznacza, że w tych cenach oferowano mniej więcej co trzydzieste mieszkanie.

Cena metra to nie wszystko

Z analizy Grupy Morizon-Gratka wynika też, że w dziewięciu z 12 badanych miast największa część oferty mieszkań z rynku wtórnego koncentruje się w przedziale cen od ponad 500 tys. zł do 1 mln zł.

Szczególnie wyraźnie widać to we Wrocławiu, gdzie tak wyceniane lokale stanowiły aż 77 proc. ofert. Ich duży udział odnotowano także w Krakowie (64,1 proc.) i Poznaniu (63,7 proc.).

W Białymstoku struktura oferty była bardziej wyrównana. Mieszkania wycenione na maksymalnie 500 tys. zł stanowiły 47,7 proc. podaży, a lokale kosztujące od 500 tys. zł do 1 mln zł – 48,9 proc. Zaledwie 3,4 proc. ofert przekraczało próg 1 mln zł.

–Stabilizacja średnich cen za metr kwadratowy nie przekłada się automatycznie na większą dostępność mieszkań – komentuje Marcin Drogomirecki. –Dla kupujących kluczowe ważne są nie tylko ceny metra, ale także to, ile oferowanych lokali odpowiada ich możliwościom finansowym.