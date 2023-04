37-letni Milatovic, zastępca przewodniczącego ruchu "Europa Teraz!", w kampanii wyborczej zapowiadał walkę z korupcją, poprawę standardu życia i wzmocnienie więzi zarówno z Unią Europejską, jak i z Serbią, z którą Czarnogóra do 2006 roku tworzyła państwo związkowe.



Reklama

- Dziś jest noc, na którą czekaliśmy od ponad 30 lat. Życzę wam szczęśliwego zwycięstwa - mówił Milatovic do wiwatujących zwolenników ruchu "Europa Teraz!" w Podgoricy.

Czytaj więcej Plus Minus Naprawdę gotowi na Ukrainę w Unii? Przyjęcie Ukrainy do UE to scenariusz możliwy i pożądany. Ale wymaga reform, którym Polska sprzeciwia się od lat.

- W ciągu następnych pięciu lat wprowadzimy Czarnogórę do Unii Europejskiej - dodał.



61-letni Djukanovic, były polityk Związku Komunistów Czarnogóry, dominował w polityce kraju przez 33 lata, od momentu, gdy rozpoczął się rozpad Jugosławii. W niedzielę uznał wygraną wyborczą Milatovicia.



Reklama

- Czarnogóra dokonała wyboru., Szanuję ten wybór i gratuluję Jakovowi Milatoviciowi - powiedział Djukanovic, który przekaże władzę prezydentowi-elektowi 21 maja.

Dziś mówimy do widzenia przestępczości i korupcji w Czarnogórze Jakov Milatovic, prezydent-elekt

Milatovic zdobył 60,1 proc. głosów - wynika z badania exit poll przeprowadzonego przez agencję badawczą CEMI. Inna agencja, CDT, daje Milatoviciowi 56,9 proc. głosów.

Frekwencja wyborcza miała wynieść ok. 70 proc.



Państwowa komisja wyborcza ma podać oficjalne wyniki wyborów w ciągu kilku dni.



Djukanovic doprowadził Czarnogórę do oderwania się od Serbii w 2006 roku oraz do członkostwa w NATO w 2017 roku. Obecnie Czarnogóra jest też państwem-kandydatem do UE.



Reklama

Przeciwnicy polityczni oskarżają Djukanovicia i jego Demokratyczną Partię Socjalistów Czarnogóry o korupcję, związki ze zorganizowaną przestępczością i traktowanie państwa jak swojego lenna.

- Dziś mówimy do widzenia przestępczości i korupcji w Czarnogórze - mówił po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów Milatovic.



16 marca Djukanovic rozwiązał parlament i rozpisał wybory parlamentarne na 11 czerwca. Zwycięstwo Milatovicia w wyborach prezydenckich zwiększa szanse na wygraną ruchu Europa Teraz! Rola prezydenta w systemie politycznym Czarnogóry jest głównie reprezentacyjna.