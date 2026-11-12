Do zdarzenia doszło w środę, 11 listopada. Fińskie siły zbrojne poinformowały dzień później, że wykryły uderzenie na rosyjski okręt wojenny w rejonie Zatoki Fińskiej i monitorowały rozwój sytuacji. Przedstawiciel fińskiego wojska przekazał agencji Reuters, że sytuacja w regionie pozostaje stabilna, a Finlandii nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo militarne.

Fińskie władze nie podały początkowo szczegółów dotyczących miejsca i przebiegu incydentu ani nie potwierdziły, czy ktoś został ranny. Estońskie media informowały natomiast, że zaatakowana jednostka należała do rosyjskiej marynarki wojennej, a po zdarzeniu skierowała się w stronę Petersburga.

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Ukraina: zaatakowaliśmy rosyjski okręt rakietowy

Więcej szczegółów podały fińska telewizja publiczna Yle i ukraińska Służba Bezpieczeństwa (SBU). Według SBU ukraińskie drony uderzyły w rosyjską korwetę rakietową Naro-Fominsk, należącą do Floty Bałtyckiej. Agencja określiła atak jako część specjalnej operacji.

Jednostka należy do typu Bujan-M i jest przystosowana do przenoszenia pocisków manewrujących Kalibr, wykorzystywanych przez Rosję m.in. do ataków na cele na terytorium Ukrainy. Naro-Fominsk wszedł do służby we Flocie Bałtyckiej w 2023 roku.

Fiński nadawca Yle, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz, poinformował, że atak wykryto w pobliżu rosyjskiej wyspy Gogland, nazywanej po fińsku Suursaari. Leży ona we wschodniej części Zatoki Fińskiej, około 40 km na południe od Finlandii i 55 km na północ od Estonii.

Estoński minister obrony Martin Herem potwierdził w rozmowie z nadawcą ERR, że na rosyjskim okręcie doszło do eksplozji. Według jego relacji wybuch nastąpił około godz. 5.30 czasu lokalnego. Później nad jednostką widoczny był dym, a okręt skierował się w stronę Petersburga. Herem zastrzegł jednak, że Estonia nie jest w stanie potwierdzić, czy eksplozja była skutkiem ukraińskiego ataku, czy wypadku. Nie ustalono również niezależnie rozmiaru ewentualnych uszkodzeń.

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Ataki dronów w pobliżu Finlandii i państw bałtyckich

Incydent miał miejsce podczas szerszej ukraińskiej operacji wymierzonej w rosyjską infrastrukturę wojskową i portową w obwodzie leningradzkim. Jednym z celów był port Ust-Ługa nad Bałtykiem, ważny punkt eksportu rosyjskiej ropy naftowej i innych surowców.

W związku z aktywnością dronów fińskie siły zbrojne wprowadziły tymczasowe ograniczenia w ruchu morskim i przestrzeni powietrznej we wschodniej części Zatoki Fińskiej. W tym samym czasie pojawiły się doniesienia o bezzałogowcach w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Estonia, Łotwa i Litwa wydały ostrzeżenia dla mieszkańców, a NATO poderwało myśliwce.

Według estońskiego ministra spraw zagranicznych Margusa Tsahkny wstępne informacje przekazane przez estońską policję i Straż Graniczną wskazywały, że rój dronów zaobserwowany dzień wcześniej w Zatoce Fińskiej, w pobliżu rosyjskiego okrętu, nadleciał z rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

Incydenty ponownie zwróciły uwagę na zagrożenia dla bezpieczeństwa państw NATO sąsiadujących z Rosją i Białorusią. Finlandia podkreśla jednak, że nie odnotowała bezpośredniego zagrożenia.