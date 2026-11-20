Alert trafił do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach na terenie województwa lubelskiego (objął powiaty hrubieszowski, zamojski, tomaszowski, biłgorajski oraz Zamość) i podkarpackiego (objął powiaty dębicki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki oraz Przemyśl i Rzeszów).

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Do osób przebywających na terenie wymienionych wyżej powiatów trafiła informacja o treści: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów".

Około godz. 3.30 Dowództwo Operacyjne RSZ podało na platformie X, że w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonym z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP. „Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” - zapewniło Dowództwo.

Pożary w Kijowie po nocnym ataku Rosji, w Charkowie zaatakowana została placówka medyczna

Tymczasem z Kijowa płyną informacje o ataku z użyciem pocisków balistycznych w wyniku której na terenie ukraińskiej stolicy wybuchły pożary.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w rejonie podilskim ogień objął budynek niemieszkalny. Pocisk miał też spaść na otwartym terenie w pobliżu jednego z mostów.

W rejonie hołosijiwskim zaatakowany został obiekt infrastruktury. Na jego terenie doszło do pożaru budynku biurowego.

W rejonie obołońskim fragment strąconego pocisku wywołał pożar dwupiętrowego budynku.

Informacje o ataku powietrznym napływały też z Charkowa. W drugim co do wielkości ukraińskim mieście dron miał uderzyć w placówkę medyczną raniąc cztery osoby. O ataku poinformował mer Charkowa Ihor Terechow. Obecnie trwa szacowanie skali uszkodzeń zaatakowanego budynku. Zaatakowana placówka znajduje się w rejonie szewczenkowskim.

Donald Trump po rozmowach w Shenzhen z Władimirem Putinem przekonywał, że przywódca Rosji chce zakończyć wojnę

Do ataków powietrznych na Ukrainę dochodzi po trójstronnym spotkaniu z udziałem Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w Shenzhen. Spotkanie zakończyło się publikacją dokumentu, który nosi nazwę „Deklaracja Rosji, Chin i USA na rzecz pokoju”. W deklaracji nie pojawia się żadne nawiązanie do wojny, którą Rosja prowadzi na Ukrainie, jednak po rozmowach z Putinem Trump przekonywał, iż rosyjskiemu przywódcy zależy na porozumieniu kończącym wojnę.