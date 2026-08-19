W II kwartale grupa kapitałowa KGHM wypracowała ponad 12,8 mld zł przychodów, co w ujęciu rok do roku oznaczało wzrost o 49 proc. Jeszcze mocniej zwyżkowały zyski. Podstawowy wskaźnik, czyli skorygowana EBITDA wyniosła 3,73 mld zł i zwyżkowała o 57 proc., a wynik netto sięgnął 2,05 mld zł i tym samym był ponad osiem razy wyższy niż przed rokiem. Opublikowane w środę po sesji rezultaty były zbliżone do oczekiwanych przez ogół giełdowych analityków.

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KGHM wysokie zarobki zawdzięcza przede wszystkim sprzyjającemu otoczeniu makroekonomicznemu. Wystarczy zauważyć, że w II kwartale średnia cena miedzi na LME wynosiła ponad 13,3 tys. USD za tonę, podczas gdy rok wcześniej jedynie 9,5 tys. USD. Z kolei średni kurs srebra wzrósł do 73,2 USD za uncję trojańską z 33,7 USD. Droższe było też złoto i molibden.

Ponadto koncern zanotował 19-proc. spadek kosztu C1 (jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej). W efekcie wyniósł on 2,11 USD za funt surowca. Spadki kosztu C1 miały miejsce w Polsce oraz Chile, głównie dzięki wysokiej wycenie produktów ubocznych, tj. srebra i innych metali szlachetnych.

KGHM zapowiada przyspieszenie realizacji strategii

W całej I połowie tego roku grupa osiągnęła już 24,7 mld zł przychodów, 9,2 mld zł skorygowanego zysku EBITDA i 5,6 mld zł zysku netto. W ujęciu rok do roku wzrosły one odpowiednio o 41 proc., 89 proc. oraz 862 proc.

Remigiusz Paszkiewicz, prezes KGHM-u, w komunikacie prasowym przekonuje, że grupa efektywnie wykorzystuje dobrą koniunkturę na rynku miedzi, aby wzmacniać swój potencjał zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. „Naszym celem jest rozwój KGHM-u jako nowoczesnej, efektywnej kosztowo i zdywersyfikowanej grupy multisurowcowej, która potrafi wykorzystywać globalne szanse związane z transformacją energetyczną i rozwojem nowych technologii. Dlatego przyspieszamy realizację założeń przyjętej w lipcu strategii – zarówno w zakresie rozwoju bazy zasobowej, zwiększania efektywności, jak i dalszej ekspansji zagranicznej, także poprzez akwizycje” – informuje Paszkiewicz.

Dodaje, że w Polsce grupa koncentruje się na inwestycjach w istniejące szyby, wydłużaniu łańcucha wartości w produkcji hutniczej oraz długoterminowych projektach, takich jak poszukiwanie nowych złóż czy przygotowania do realizacji projektu kopalni polihalitu na Pomorzu. KGHM przypomina, że w lipcu podpisał z władzami województwa pomorskiego list intencyjny dotyczący budowy kopalni polihalitu. Ma to być pierwsza tego typu inwestycja w Polsce i jedno z najbardziej perspektywicznych przedsięwzięć dla krajowego rynku nawozowego. Projekt opiera się na rozpoznanym złożu „Mieroszyno”, którego zasoby geologiczne szacowane są na ponad 303 mln ton. Jego pełna realizacja może potrwać ponad dekadę.

W I półroczu nakłady inwestycyjne KGHM-u wyniosły 1,44 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Tradycyjnie już priorytetem były wydatki na projekty realizowane w obrębie głównego ciągu technologicznego. W zakresie górnictwa osiągnęły poziom 1,25 mld zł, a w obszarze hutnictwa 174 mln zł. W całym tym roku spółka planuje przeznaczyć na inwestycje 4,1 mld zł.

KGHM podpisał kilka umów o współpracy

KGHM zapewnia, że mimo korzystnej koniunktury na rynku metali nieżelaznych kontynuuje realizację Planu Optymalizacji Kosztowej. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej oraz konkurencyjności koncernu poprzez poprawę efektywności procesów biznesowych i ograniczenie kosztów operacyjnych. Plan Optymalizacji Kosztowej obejmuje m.in. obszary zakupów, technologii, odzysku odpadów, a także działania ukierunkowane na wzrost efektywności pracy i rentowności. Działania te zapewniły do końca I półrocza 2026 r. blisko 300 mln zł zysku EBITDA.

Zgodnie z niedawno przyjętą Strategią 2055+ zarząd spółki poszukuje możliwości rozwoju bazy zasobowej poza Polską, zarówno poprzez rozwój posiadanych aktywów, jak i analizę nowych projektów inwestycyjnych oraz potencjalnych akwizycji. Działania te były jednym z priorytetów KGHM-u już w I półroczu 2026 r. W marcu spółka podpisała z państwową instytucją Office National des Hydrocarbures et des Mines i Management Group memorandum dotyczące współpracy i analiz potencjalnych inwestycji w sektorze surowców w Maroku. W maju zależna firma KGHM Chile zawarła z kolei umowę z Minera Freeport‑McMoRan South America Limitada dotyczącą rozwoju perspektywicznego projektu poszukiwawczego miedzi w północnym Chile.

W czerwcu doszło do zawarcia dwóch porozumień. Sierra Gorda, spółka grupy KGHM, oraz kopalnia Spence, należąca do globalnej grupy górniczej BHP, podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest identyfikacja i ocena możliwości współpracy technicznej i operacyjnej w Chile. W tym samym czasie Robinson Holdings, firma zależna KGHM-u, zawarła umowę z podmiotem specjalizującym się w eksploracji nowych złóż dotyczącą analizy poszukiwawczo-rozpoznawczej czterech projektów eksploracyjnych w amerykańskim stanie Nevada.