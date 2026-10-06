Paramount Skydance sfinalizował we wtorek przejęcie Warner Bros. Discovery, dotychczasowego właściciela TVN, tworząc spółkę Skydance. Wartość transakcji to 110 mld dol.

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„W dniu 6 października 2026 r. nastąpiła finalizacja jednej z największych fuzji na globalnym rynku medialnym: Paramount Skydance przejmuje Warner Bros. Discovery” - przekazał PAP dyrektor Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Aktywów Państwowych Przemysław Kuk.

Jak dodał, w grupie Warner Bros. Discovery funkcjonuje spółka TVN S.A., która została ujęta w wykazie podmiotów podlegających ochronie, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli.

„Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance oznaczać będzie również nabycie pośredniej dominacji nad spółką TVN S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji” - wskazał.

Podkreślił, że spowoduje to konieczność zawiadomienia Ministra Aktywów Państwowych o tym fakcie w formule ex post.

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Rząd może nakazać sprzedaż akcji TVN

„Minister Aktywów Państwowych, działając jako organ kontroli, będzie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie w celu weryfikacji wpływu dokonanej transakcji na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w Polsce. Czas na przeprowadzenie postępowania to 90 dni od daty otrzymania zawiadomienia” - poinformował.

Dodał, że postępowanie administracyjne może zakończyć się dwojako. Może zostać np. wydana decyzja o niestwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania przez dotychczasowego akcjonariusza spółki TVN S.A. praw z akcji (decyzja pozytywna).

Możliwa jest też decyzja o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania przez dotychczasowego akcjonariusza spółki TVN S.A. praw z akcji (decyzja negatywna). „W takim przypadku Minister Aktywów Państwowych może nakazać zbycie akcji spółki TVN S.A. w wyznaczonym terminie” - podkreślił.

Unia Europejska i UOKiK dają zielone światło. Brak podstaw do blokady antymonopolowej

W lipcu na fuzję zgodziła się warunkowo Komisja Europejska.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, odnosząc się we wtorek do decyzji Komisji, powiedział, że polski urząd antymonopolowy nie będzie kwestionować tych ustaleń.

– Komisja Europejska 22 lipca tego roku wydała warunkową zgodę na to, aby mogło dojść do tej transakcji. Niezależnie kilka dni temu również w Stanach Zjednoczonych zawarto ugodę. W związku z czym chyba już wszystkie elementy regulacyjne i zgody, które były wymagane przepisami prawa, są po stronie przedsiębiorcy uzyskane i może dojść do przejęcia kontroli czy połączenia tych dwóch podmiotów, które będzie wywoływało skutki w przypadku TVN-u – powiedział Wirtualnej Polsce, jeszcze przed finalizacją transakcji, szef UOKiK.

Chróstny tłumaczył, że zgoda Komisji Europejskiej odnosi się do całej Unii Europejskiej, zatem żaden krajowy urząd antymonopolowy nie ma podstaw do jej zakwestionowania.

Pełna zgoda Komisji Europejskiej na fuzję jest uzależniona od wywiązania się z zobowiązań złożonych przez Paramount, które dotyczą dystrybucji filmów. Firma zobowiązała się m.in. sprzedać udziały w United International Pictures, poprzez który Paramount wraz z wytwórnią Universal dystrybuują filmy do kin. Paramount obiecał też, że przez kolejne 10 lat nie będzie współpracował z Universalem w zakresie dystrybucji filmów w Europie.

Przed podjęciem decyzji KE przeprowadziła kontrolę antymonopolową, w ramach której badała, czy transakcja o wartości 110 mld dolarów nie doprowadzi do zaburzenia konkurencyjności na unijnym rynku. Nie oceniała natomiast wpływu fuzji na zachowanie pluralizmu mediów.

Walcząca o wolność prasy organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) ostrzegła natomiast, że przejęcie Warner Bros. przez Paramount może bezpośrednio zagrozić niezależności stacji TVN24. RSF zaapelowała do KE, by zgodę na przejęcie uwarunkowała gwarancjami dla TVN24. Nie doszło do tego.

Dlaczego stacje telewizyjne są pod ochroną?

W grudniu 2024 roku rząd zdecydował o wpisaniu stacji telewizyjnych TVN i Polsat do wykazu strategicznych firm, które podlegają ochronie państwa przed agresywnym i niebezpiecznym przejęciem z punktu widzenia interesów kraju. Donald Tusk mówił wówczas, że „decyzja o uzupełnieniu listy oznacza, że bez zgody polskiego rządu nie będzie można przejąć, kupić firm, które są na tej strategicznej liście, firm, które podlegają ochronie”. Lista została wtedy rozszerzona także o T‑Mobile Polska, spółkę P4 (właściciela Play), Cyfrowy Polsat i WB Electronics.

Obecnie na liście spółek strategicznych jest 25 podmiotów, w tym m.in. Grupa Azoty, Orlen i Tauron.

Wykaz podmiotów podlegających ochronie prowadzony jest na postawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji. W wykazie zamieszczane mogą być firmy np. działające na rynku energetyki, ale też zajmujące się telekomunikacją. Przypisane do nich są organy kontroli, w tym resorty. Organy te mogą w drodze sprzeciwu zablokować transakcje skutkujące np. przejęciem firm. Zgłaszając taki sprzeciw, organ kontroli może mieć na celu m.in. ochronę niepodległości, praw obywatelskich i bezpieczeństwa Polski, a także dbałość o wypełnianie obowiązków wynikających z członkostwa Polski w NATO. Organem kontrolnym przypisanym do TVN S.A. jest Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Nowy gigant na rynku rozrywki. Co wchodzi w skład połączonego imperium?

Paramount Skydance był właścicielem m.in. studia Paramount Pictures, stacji CBS, Nickelodeon, MTV i platformy Paramount+. Z kolei Warner Bros. Discovery kontrolował m.in. HBO, platformę Max, CNN, Warner Bros. Studios, Discovery Channel oraz Cartoon Network, a w Polsce — Grupę TVN. Wszystkie te podmioty stały się teraz częścią Skydance.