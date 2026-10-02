Kopalnia Sierra Gorda położona jest w Chile – na pustyni Atacama w regionie Antofagasta, około 60 km na południowy zachód od miasta Calama na północy kraju. Kopalnia jest kontrolowana przez KGHM Polska Miedź. Spółka posiada w niej 55 proc. udziałów.

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Historyczna inwestycja KGHM. Czwarta linia w kopalni Sierra Gorda

Jak podkreśla zarząd polskiej spółki, nowa inwestycja ma być bardzo rentowna. Całkowity koszt budowy czwartej linii szacowany jest na około 790 mln dol., co czyni przedsięwzięcie drugą co do wielkości zagraniczną inwestycją w historii KGHM. Projekt jest realizowany ze środków Sierry Gordy, co wynika z jej dobrej kondycji finansowej.

Przy obecnych cenach miedzi i warunkach rynkowych nakłady inwestycyjne oraz kredyty wraz z odsetkami mają spłacić się w około 4–5 lat od uruchomienia, po czym zakład ma zacząć generować przepływy pieniężne.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w kopalni Sierra Gorda zgromadziła najważniejsze osoby w państwie. Strategiczne znaczenie projektu dla tamtejszego sektora górniczego podkreśliła obecność prezydenta Chile José Antonio Kasty. Chile to największy producent miedzi na świecie, odpowiadający za około jedną czwartą globalnego wydobycia tego metalu. Posiada zasoby szacowane na około 190 milionów ton.

Większa produkcja, niższe koszty i ogromne zyski

Jak podaje portal WNP, zgodnie z harmonogramem finalizację rozbudowy zaplanowano na koniec 2029 r., a osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych nastąpi w drugiej połowie 2030 r.

Dzięki rozbudowie infrastruktury zakład będzie mógł przetwarzać 60 mln ton rudy miedzi rocznie (wobec dotychczasowych 48 mln ton). Przekłada się to na wymierne korzyści finansowe. Średnia roczna produkcja miedzi płatnej wzrośnie o około 20 proc. (około 25 tys. ton). Przy dzisiejszych cenach miedzi oznacza to dodatkowe przychody rzędu 1,4 mld zł rocznie. Wzrośnie także pozyskanie metali towarzyszących, takich jak złoto i molibden.

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