Liczba gości będzie prawdopodobnie większa niż w latach ubiegłych. Spodziewamy się, że Karpacz odwiedzi ponad 6000 gości – liderów świata polityki, gospodarki, nauki i kultury z ponad 60 krajów.

W czasach nadmiaru informacji, dezinformacji i rosnącej polaryzacji społecznej szczególnego znaczenia nabierają myślenie krytyczne i zaufanie do rzetelnej wiedzy naukowej. Racjonalna debata publiczna oparta na faktach jest jednym z fundamentów funkcjonowania demokracji.

W panelu „Demokracja potrzebuje nauki – jak bronić racjonalnej debaty publicznej?” zaproszeni goście zastanowią się, jak wzmacniać kulturę dialogu opartego na dowodach, jak odróżniać fakty od opinii oraz jaką rolę w tym procesie mogą odgrywać naukowcy, media i instytucje publiczne. Poszukają odpowiedzi na pytania o to, jak budować kulturę dialogu, w której różnice poglądów nie prowadzą do wzajemnego wykluczania, a argumenty można konfrontować z wiedzą i dowodami oraz jak odróżniać fakty od opinii, rozpoznawać manipulacje i dezinformację oraz radzić sobie z emocjami i bańkami informacyjnymi?

Udział w panelu zapowiedzieli: posłanka Dorota Olko, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor Anna Rennéus Guthrie, The Stockholm Free World Forum (Szwecja), Piotr Bromber, Uniwersytet Zielonogórski, Antonin Cohen, prezes zarządu Fundacji „Dom Nauk o Człowieku” (Francja), i Krzysztof Jóźwiak, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek, 8 września w południe prezentacją „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2026”, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 8-10 września 2026 r.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl