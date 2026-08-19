Były lider Partii Socjalistycznej (PS) podkreślił, że „twarz powinna być uważana za centralny element ludzkiej tożsamości i komunikacji, a także jako minimalny element wzajemnego uznania pomiędzy współobywatelami”.

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Portugalia wprowadza zakaz zakrywania twarzy. Prezydent Seguro złożył podpis

„Dla prezydenta Republiki odsłonięta twarz stanowi strukturalny wymiar zaufania społecznego, charakterystyczny dla społeczeństwa portugalskiego” – przekazało w oświadczeniu biuro prasowe szefa państwa.

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Podkreśliło, że prezydent Seguro uznał, że nakaz noszenia nakrycia twarzy dyskryminuje kobiety, prowadząc do „asymetrii (…) niezgodnej z wartościami kształtującymi europejskie demokracje”.

W środowych komentarzach lokalne media odnotowują, że prezydent podpisując ustawę powstałą z inicjatywy prawicowo-populistycznej partii Chega wystąpił przeciwko swojemu ugrupowaniu. Dodają, że podczas debaty w parlamencie socjaliści ostrzegali, że nowe przepisy będą sprzyjać islamofobii.

Surowe kary za złamanie zakazu. Grzywny sięgną tysięcy euro

Zgodnie z nowym prawem noszenie przez muzułmańskie kobiety nakrycia twarzy będzie w Portugalii karane grzywną w wysokości od 150 do 750 euro w przypadku założenia burki lub nikabu „na skutek zaniedbania”, a także od 150 do 3000 euro w sytuacji umyślnego działania.