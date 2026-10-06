Izrael był gotów zestrzelić samolot pasażerski linii Flydubai, którego drugi pilot zaatakował kapitana i próbował doprowadzić do katastrofy – podała stacja CBS News. Po odebraniu sygnału alarmowego poderwano izraelskie myśliwce i zamknięto przestrzeń powietrzną kraju.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu podczas lotu z Dubaju do Tel Awiwu. Według izraelskich władz drugi pilot zaatakował kapitana i próbował przejąć kontrolę nad maszyną, zamierzając skierować ją na lotnisko Ben Guriona.

Czytaj więcej

Atak na pokładzie samolotu flydubai. Drugi pilot z siekierą
Przestępczość
Atak na pokładzie samolotu flydubai. Drugi pilot z siekierą

Jak podała CBS News, izraelskie siły powietrzne próbowały skontaktować się z załogą, ale nie otrzymały odpowiedzi. W reakcji poderwano myśliwce, a izraelska przestrzeń powietrzna została zamknięta.

Samolot ostatecznie zmienił kurs i skierował się w stronę Arabii Saudyjskiej. Izrael odwołał wówczas swoje myśliwce, a Saudyjczycy poderwali własne maszyny.

Izrael był przygotowany na zestrzelenie samolotu

Według źródeł CBS News Izrael od lat ma procedurę postępowania w przypadku próby wykorzystania samolotu pasażerskiego do przeprowadzenia zamachu podobnego do ataków z 11 września 2001 r.

Gdyby ustalono, że maszyna została porwana, załoga nie odpowiadała na wezwania, a porywacze nie przedstawili żadnych żądań, centrum operacyjne skonsultowałoby się z ministrem obrony oraz premierem.

Czytaj więcej

Flydubai zawiesza loty do Izraela. Drugi pilot miał zaatakować kapitana
Transport
Flydubai zawiesza loty do Izraela. Drugi pilot miał zaatakować kapitana

Procedury przewidują możliwość zestrzelenia samolotu pasażerskiego zmierzającego w kierunku Izraela. Ostateczną decyzję w tej sprawie może jednak podjąć wyłącznie premier.

Źródła amerykańskiej stacji przekazały, że w takiej sytuacji zestrzelenie maszyny byłoby uznane za rozwiązanie mniej tragiczne niż dopuszczenie do uderzenia samolotu w budynki lub inny ważny cel i śmierci setek osób.

Kapitan walczył z drugim pilotem

Kapitan samolotu zdołał odeprzeć atak drugiego pilota mimo odniesionych ran. Udało mu się także odblokować drzwi kokpitu. Do środka weszli pasażerowie i członkowie załogi, którzy obezwładnili napastnika.

Kontrolę nad maszyną przejęło następnie dwóch pilotów podróżujących poza służbą. Samolot wylądował awaryjnie w Tabuku w Arabii Saudyjskiej.

Czytaj więcej

Po incydencie na pokładzie lecący do Tel Awiwu samolot linii flydubai wylądował na lotnisku w Tabuku
Społeczeństwo
„Jerusalem Post” o sprawie samolotu flydubai: Uniknięto wielkiej katastrofy

Według najnowszych ustaleń izraelskich śledczych drugi pilot mógł działać sam. CBS News podała również, że podczas przesłuchania miał powiedzieć, iż planował atak jeszcze przed rozpoczęciem pracy w Flydubai i zamierzał rozbić samolot na lotnisku Ben Guriona.

W 2001 r., podczas zamachów Al-Kaidy na Stany Zjednoczone, amerykańskie myśliwce również zostały poderwane w związku z uprowadzeniem samolotów pasażerskich. Jedna z maszyn, lecąca w kierunku Waszyngtonu, rozbiła się w Pensylwanii po tym, jak pasażerowie podjęli próbę obezwładnienia porywaczy.