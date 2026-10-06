Według publicznego francuskojęzycznego nadawcy Radio-Canada, Parti Quebecois (PQ) będzie mieć 59 miejsc w liczącym 127 parlamentarzystów jednoizbowym Zgromadzeniu Narodowym, Partia Liberalna Quebeku – 40, Partia Konserwatywna Quebeku – 19, Quebec Solidaire – 9, a rządząca od 2018 r. Coalition Avenir Quebec nie uzyskała żadnego miejsca. Te wyniki mogą się zmienić po przeliczeniu wszystkich głosów, do uzyskania większości potrzeba 64 miejsc.

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Liderowi PQ Paulowi St-Pierre Plamondonowi pogratulował premier Kanady Mark Carney i zapewnił we wpisie na X, że chce wspierać biznes i pracowników w Quebeku, „tworzyć więcej dobrych miejsc pracy, działać na rzecz zakończenia problemu bezdomności i budować więcej domów w całym Quebeku”.

Do głosowania było uprawnionych 6,4 mln mieszkańców frankofońskiej prowincji. Z danych Elections Quebec, quebeckiego urzędu wyborczego, wynika, że ponad 1,6 mln osób, czyli nieco ponad jedna czwarta uprawnionych oddała swój głos we wcześniejszym terminie.

Media: Parti Quebecois ze wsparciem Amerykanów

25 września media podały, że Amerykanie mogą próbować ingerować w kampanię wyborczą w Quebeku i wspierać powstanie separatystycznego rządu. Media opisywały m.in. dokumenty amerykańskiego think tanku Defense Analyses and Research Corporation (DARC), które mówiły o wsparciu dla PQ, zarówno w formie finansowej, jak i „psychologicznych operacji podsycających quebecki i albertański separatyzm”.

Plamondon mówił w czasie kampanii wyborczej, że chce przeprowadzić konsultacje nt. niepodległości. The „Montreal Gazette” przypomniała w sobotę, że lider PQ podróżował po Europie „promując” secesję Quebeku. Gazeta napisała też, że PQ już podczas wojny celnej starała się o spotkania z amerykańską administracją. Plamondon zaprzeczał kontaktom z Waszyngtonem, powiedział jednak, że w razie wygranej będzie musiał rozmawiać bezpośrednio z Białym Domem.

W referendach w 1980 i w 1995 zwolennicy separacji Quebeku przegrali.