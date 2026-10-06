Za nowelizacją głosowało 106 deputowanych, przeciw było 18, a sześciu wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Sejmu Juozas Olekas zapowiedział, że drugie, ostateczne głosowanie ma odbyć się 12 stycznia przyszłego roku.

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Reakcja na rosyjską agresję na Ukrainę

Olekas podkreślił, że zniesienie zakazu rozmieszczania broni masowego rażenia zwiększy odporność i zdolności odstraszania Litwy, a także usunie ograniczenie prawne odróżniające ją od innych państw UE i NATO. – Przy obecnym ograniczeniu nie możemy w pełni uczestniczyć w planach NATO dotyczących odstraszania nuklearnego. Skoro odstraszanie nuklearne jest „królową” odstraszania, decyzja ta ma znaczenie strategiczne – wyjaśnił.

Minister obrony Robertas Kaunas stwierdził natomiast, że decyzja o zmianie zapisu konstytucji jest reakcją na rosyjską agresję na Ukrainę i ma zapewnić państwu wszystkie możliwe narzędzia na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa. – Reagujemy na rosyjską agresję. Gdyby Rosja nie rozpoczęła wojny na Ukrainie, prawdopodobnie nie musielibyśmy prowadzić dzisiejszych rozważań – podkreślił Kaunas.

Rosja ostrzega Litwę przed rozmieszczeniem broni nuklearnej

Agencja BNS przypomniała, że debata nad zmianą litewskich przepisów toczy się w kontekście dyskusji o wzmocnieniu odstraszania nuklearnego w Europie, prowadzonej m.in. na forum NATO. We wrześniu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzegł, że Litwa znalazłaby się „na celowniku” Rosji, gdyby zezwoliła sojusznikom na rozmieszczenie na swoim terytorium broni nuklearnej.

Podobną inicjatywę dotyczącą rozmieszczania broni masowego rażenia podjął w marcu 2026 r. rząd Finlandii. Władze w Helsinkach przedstawiły wówczas projekt nowelizacji ustawy, znoszący obowiązujące od lat 80. XX wieku ograniczenia dotyczące obecności broni jądrowej w kraju. Fiński rząd chce, by w przypadku, gdy wymagają tego względy obronności państwa lub zobowiązania w ramach NATO, możliwy był przywóz, tranzyt lub posiadanie przez Finlandię broni atomowej.

Zmiana konstytucji Republiki Litewskiej wymaga poparcia przez co najmniej 2/3 wszystkich posłów (czyli minimum 94 spośród 141 parlamentarzystów) w dwóch osobnych głosowaniach. Przerwa pomiędzy tymi głosowaniami trwa trzy miesiące.