Po spotkaniu z przewodniczącym parlamentu, premierem oraz liderami frakcji sejmowych Nauseda poinformował, że niemal wszystkie ugrupowania zgodziły się, iż art. 137 konstytucji, przewidujący taki zakaz, jest przestarzały i powinien zostać wykreślony. – Opinie były praktycznie zgodne. Liderzy niemal wszystkich frakcji uznali, że artykuł 137 się zdezaktualizował i nie należy go zmieniać, lecz po prostu usunąć – powiedział Nauseda.

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Prezydent dodał, że rozbieżności dotyczą jedynie trybu wprowadzenia zmian. Przedstawiciel partii Świt nad Niemnem opowiedział się za przeprowadzeniem referendum, jednak zdaniem prezydenta decyzję może podjąć parlament, który posiada mandat wyborców.

Litwa chce znieść ograniczenia dotyczące broni atomowej, by nie zostać „słabym ogniwem”

Nauseda argumentował, że Litwa pozostaje praktycznie jedynym państwem NATO, które samodzielnie utrzymuje zakaz rozmieszczania na jego terytorium broni masowego rażenia. Przypomniał, że Finlandia niedawno zniosła analogiczne ograniczenie zapisane wcześniej w ustawie. – Byłoby bardzo niefortunnie, gdybyśmy stali się słabym ogniwem lub szarą strefą w ramach NATO – powiedział.

Dyskusja o zmianie konstytucji w kraju trwa od ubiegłego roku. Ówczesna minister ochrony kraju Dovile Szakaliene była zdania, że należałoby rozważyć nowelizację, gdyby sojusznicy przedstawili konkretne plany rozmieszczenia na Litwie broni jądrowej lub jej elementów.

Do debaty przyczyniła się także przedstawiona w marcu przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona koncepcja stworzenia nowego europejskiego systemu odstraszania nuklearnego, który umożliwiałby państwom partnerskim czasowe przyjmowanie francuskich strategicznych sił powietrznych wyposażonych w broń jądrową.

Litwa rozmawia z USA o rozmieszczeniu broni atomowej na jej terytorium

Na początku czerwca dziennik „Financial Times” poinformował, że Stany Zjednoczone rozważają możliwość rozmieszczenia broni jądrowej w kilku kolejnych państwach NATO w Europie. Po tych doniesieniach litewski minister ochrony kraju Robertas Kaunas powiedział, że Litwa uczestniczy w prowadzonych rozmowach. Według ministra amerykańska broń jądrowa mogłaby zostać rozmieszczona na Litwie wyłącznie w sytuacji kryzysu lub wojny.

Przewodniczący Sejmu Juozas Olekas zapowiedział, że jeszcze 2 lipca zamierza zarejestrować stosowne poprawki legislacyjne i wyraził nadzieję, że „kwestię tę uda się rozstrzygnąć przed zakończeniem jesiennej sesji parlamentarnej”.

Zgodnie z litewskim prawem, aby zmienić konstytucję, co najmniej 94 ze 141 członków parlamentu musi dwukrotnie zagłosować za zmianą, przy czym między głosowaniami muszą upłynąć trzy miesiące.