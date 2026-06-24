„Iran poinformował Stany Zjednoczone, że (...) nie pobiera żadnych opłat, kosztów ubezpieczenia ani żadnych innych należności za statki podróżujące przez Cieśninę Ormuz” – napisał Donald Trump na platformie Truth Social. prezydent USA zaznaczył, że przekazanie tych zapewnień przez Teheran było warunkiem dla ciągłości rozmów dyplomatycznych. „Jeśli to są fałszywe informacje, negocjacje zostaną natychmiast przerwane!” – dodał amerykański przywódca.

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Choć obie strony podpisały wstępny, 60-dniowy rozejm mający przywrócić swobodną żeglugę, w mediach pojawiły się doniesienia o próbach wymuszania przez stronę irańską nielegalnego myta i opłat ubezpieczeniowych od komercyjnych okrętów.

Donald Trump: USA nie oddadzą gotówki, zyskają amerykańscy rolnicy

„Ponadto żadne pieniądze nie zostały przekazane Iranowi ani zwolnione z ich funduszy przez Stany Zjednoczone. Przelejemy część ich pieniędzy, które są pod naszą całkowitą kontrolą, naszym rolnikom i hodowcom na zakup kukurydzy, pszenicy, soi i innych produktów” – zadeklarował prezydent USA w swoim wpisie na Truth Social.

Chodzi o pieniądze z irańskich aktywów, które zostały zamrożone w ramach wcześniejszych pakietów sankcji gospodarczych. Trump podkreślił, że Teheran nie otrzyma fizycznego dostępu do gotówki. Zamiast tego środki trafią do amerykańskiego sektora rolniczego.

„Żywność jest rozpaczliwie potrzebna w Iranie i będziemy ją kupować dla nich wyłącznie ze Stanów Zjednoczonych” – podsumował Trump, wskazując na humanitarny aspekt porozumienia związany z kryzysem zaopatrzeniowym i wysoką inflacją w Iranie. Taki krok ma jednocześnie zagwarantować wielomiliardowe zyski dla amerykańskich producentów zbóż, stanowiących fundament elektoratu obecnego prezydenta.