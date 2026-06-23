„Pomimo ich (Irańczyków) protestów i fałszywych oświadczeń, (...) Iran w pełni i całkowicie zgodził się na inspekcje nuklearne na najwyższym poziomie, trwające przez wiele lat (w nieskończoność!!!). To zagwarantuje »nuklearną uczciwość«” – napisał Trump na platformie Truth Social. Prezydent USA dodał, że gdyby Irańczycy nie wyrazili na to zgody, nie byłoby dalszych negocjacji.

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Donald Trump: USA kończą blokadę cieśniny Ormuz, ale okręty pozostają na pozycjach

„W oparciu o to i inne ważne ustępstwa Iranu, zgodziłem się zezwolić na pozostawienie cieśniny Ormuz OTWARTEJ, bez dalszej blokady morskiej. Jednak wszystkie okręty pozostają na miejscu, gdyby konieczne było ponowne wprowadzenie blokady, co wydaje się na tym etapie wysoce nieprawdopodobne” – ogłosił.

Trump poinformował też, że „uwalniane (przez administrację USA) pieniądze i/lub sankcje” trafiają do depozytu kontrolowanego przez USA i zostaną wykorzystane na zakup żywności oraz środków medycznych wyłącznie ze Stanów Zjednoczonych. Wśród żywności, która będzie kupowana z tych środków w USA, Trump wymienił kukurydzę, pszenicę i soję.

„To są rzeczy, których Iran rozpaczliwie potrzebuje. To kryzys humanitarny i uważam, że trzeba pomóc TERAZ, zanim będzie za późno. Rozmowy idą dobrze!” – zakończył swój wpis Trump.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Donald Trump: Rekord wszech czasów w cieśninie Ormuz

Informacje o tym, że Iran zgodził się na powrót inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), podał już wcześniej wiceprezydent J.D. Vance po rozmowach z irańską delegacją w Szwajcarii. Vance mówił też o tym, że zięć prezydenta Jared Kushner i delegacja Kataru wystąpiły z pomysłem, by zamrożone irańskie aktywa – jeśli dojdzie do ich odblokowania w przyszłości – były wydawane na amerykańskie towary rolne. Wiceprezydent USA mówił jednak o tym jako o możliwym przyszłym scenariuszu, twierdząc – wbrew temu, co mówi Iran – że żadne środki nie zostały dotąd uwolnione. 22 czerwca USA zawiesiły jednak na 60 dni sankcje naftowe na Iran.

W drugim wtorkowym wpisie prezydent USA ogłosił, że w poniedziałek przez cieśninę Ormuz przetransportowano 19 mln baryłek ropy naftowej, co uznał za „rekord wszech czasów”. W rzeczywistości jednak, według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w 2025 r. przez cieśninę przechodziło średnio ponad 20 mln baryłek dziennie.

Iran: Nie przewidujemy zgody na kontrolę w naszych zbombardowanych obiektach nuklearnych

Tymczasem rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baghaei na konferencji prasowej podał, że Iran nie przewiduje wydania zgody na przeprowadzenie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) inspekcji w zbombardowanych obiektach nuklearnych. Podkreślił też, że nie istnieje żaden protokół regulujący takie inspekcje. – Strony porozumienia wstępnego (między USA i Iranem) dążą do wypełnienia wszystkich jego punktów, nim rozpoczną się rozmowy o kwestiach nuklearnych – powiedział Baghaei, cytowany przez AFP. Zaznaczył również, że w Szwajcarii nie doszło do spotkania Irańczyków z dyrektorem generalnym MAEA Rafaelem Grossim.

W podobnych duchu wypowiedział się we wtorek irański ambasador przy ONZ w Genewie Ali Bahreini. Według niego podczas negocjacji nie pojawił się temat wpuszczenia inspektorów MAEA do Iranu, a na tym etapie rozmów „jest za wcześnie, by poruszać kwestie irańskich instalacji nuklearnych”.