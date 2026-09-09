Wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros poinformował w środę o planach zbudowania w Polsce Doliny Miedziowej, która miałaby stać się kołem zamachowym dla innowacji i budowy przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki. Inicjatywa ma połączyć krajowy potencjał wydobywczy z sektorem wysokich technologii, w tym z branżą elektroniczną oraz elektromobilnością.
– Ten, kto ma surowce, ten ma władzę. Ten, kto ma surowce, kto ma dostęp do minerałów i pierwiastków, ten ma możliwości wytwórcze – podkreślił Michał Jaros, cytowany przez portal wnp.pl, w przemowie skierowanej do uczestników Future Mining Forum & Expo 2026 w Katowicach.
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Jak zaznaczył, dostęp do surowców krytycznych decyduje o możliwościach wytwórczych i sile gospodarczej państwa, a Polska dysponuje bogatymi złożami miedzi, które może przekuć w sukces przemysłowy.
– To jest nasz atut, który możemy wykorzystać w przyszłości w produkcji przemysłowej. Dlatego w Polsce utworzymy Dolinę Miedziową – wyjaśnił.
Jak przypomina wnp.pl, powołując się na wcześniejsze deklaracje wiceministra, kompleksowy projekt rządowy zakłada utworzenie wokół pełnego ekosystemu przemysłowego polskiej miedzi – obejmie nie tylko kopalnie i hutnictwo, ale też przetwórstwo, produkcję komponentów, firmy technologiczne i zaplecze naukowe. Ma to przyciągnąć prywatny i zagraniczny kapitał do Polski.
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– Miedź jest nieodzownym elementem, który wykorzystywany jest do produkcji chociażby płytek PCB, które spotykamy w komputerach czy w telefonach – wskazał Michał Jaros.
– Miedź jest wykorzystywana jako element budowy baterii w samochodach elektrycznych, które będziemy produkowali tu niedaleko, w Jaworznie, wspólnie z gigantem technologicznym, jakim jest Foxconn – dodał.
Future Mining Forum & Expo 2026 odbywa się w Katowicach w dniach 9-11 września. Jednym z jego najważniejszych filarów stało się Forum Surowców Krytycznych i Miedzi. Uczestnicy debaty analizują kwestie niezależności surowcowej, perspektywy rozwoju branży wydobywczej i przetwórczej oraz strategiczne znaczenie Polski na mapie europejskich dostaw.
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