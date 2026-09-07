Historia spółki rozpoczęła się w 1955 roku. Jak przypominała Beata Stelmach, prezeska Totalizatora Sportowego, jej powstanie było odpowiedzią na potrzeby polskiego sportu, któremu brakowało wówczas odpowiedniej infrastruktury. Organizowane pod auspicjami państwa gry losowe miały zapewnić pieniądze na budowę i remonty obiektów oraz urządzeń sportowych. – Totalizator zrodził się z porywów serca olimpijczyków, którzy przed II wojną światową marzyli, by zdobywać międzynarodowe areny, by dzielić się sukcesami. Tymczasem w kraju brakowało aren, boisk, na których złotych medalistów można było wychowywać – mówiła.

Reklama Reklama

Miliardy na sport i kulturę

Przez siedem dekad zakres działalności Totalizatora znacznie się rozszerzył. Spółka podkreśla, że dziś jej znaczenie dla państwa obejmuje zarówno wpływy do budżetu, jak i finansowanie funduszy celowych. W 2025 roku wpłaty do Skarbu Państwa wyniosły łącznie 5,75 mld zł, z czego 3,37 mld zł stanowił podatek od gier, a 1,82 mld zł dopłaty do funduszy wspierających m.in. rozwój kultury fizycznej, kulturę czy rozwiązywanie problemów hazardowych.

Według danych spółki od 1994 roku na wsparcie polskiego sportu przeznaczono łącznie 19,4 mld zł. Od 2003 roku ponad 4,3 mld zł trafiło natomiast do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Znaczenie tych środków dla infrastruktury sportowej podkreślał podczas uroczystości minister sportu. Jak wskazywał, tylko pieniądze przekazane w ubiegłym roku na ten cel przekroczyły 1,4 mld zł. – Bez tych pieniędzy nie moglibyśmy remontować ponad 1,6 tys. orlików, inwestować w projekty budowy nowych obiektów, boisk, hal sportowych, basenów – mówił Jacek Rutnicki.

Nie tylko sport

Z czasem do sportowej misji Totalizatora dołączyło wspieranie kultury. Józef Banach, przewodniczący Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego zwracał uwagę, że zaangażowanie spółki nie ogranicza się do przekazywania pieniędzy. – Totalizator Sportowy konsekwentnie realizuje swoją misję nie tylko we wspieraniu sportu, ale też kultury. Nie polega ono tylko na dopłatach, ale Totalizator przekazuje swoje własne zasoby i oferuje wsparcie – podkreślał.

Jednym z przykładów takiego działania jest współpraca z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. W 2025 roku Totalizator Sportowy po raz trzeci został Partnerem Głównym Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Od 2008 roku spółka jest również gospodarzem Toru Wyścigów Konnych Służewiec.

Wystawa jubileuszowa ma pokazać właśnie tę ewolucję: od instytucji powołanej przede wszystkim po to, by finansować budowę boisk i innych obiektów sportowych, do spółki, która po 70 latach działalności pozostaje jednym z największych źródeł finansowania polskiego sportu, a jednocześnie angażuje się w kulturę i inne cele społeczne.