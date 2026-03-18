Ofert pracy ubywa w Europie. Polska na końcu rankingu wakatów
Firmy sprzątające, ochroniarskie i agencje zatrudnienia, budownictwo, usługi profesjonalne oraz HoReCa, czyli hotelarstwo i gastronomia – w tych branżach w końcówce 2025 r. pracodawcy mieli najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy, wynika z najnowszych danych Eurostatu. Wskaźnik pokazuje, jaki odsetek wszystkich miejsc pracy – wolnych i obsadzonych – stanowią wakaty.
Średni wskaźnik wakatów dla całej Unii wyniósł w ostatnim kwartale ub.r. 2 proc. – utrzymując się na poziomie z III kw. 2025 r., ale spadając o 0,3 pkt. proc. w porównaniu z końcówką 2024 r. W strefie euro też zmalał o 0,3 pkt. proc., do 2,2 proc. Oznacza to, że pracodawcy w większości krajów Unii mieli mniejsze niż rok wcześniej problemy z wypełnieniem wolnych miejsc pracy, na które szukali pracowników, choć z reguły wynikało to nie tyle z podaży odpowiednich kandydatów, ile z mniejszych potrzeb zwiększania zatrudnienia.
Wiele jednak zależało od sektora. Podobnie jak rok wcześniej, także w IV kw. 2025 r. najwyższy wskaźnik wakatów miała w Unii branża usług związanych z administracją i wsparciem, do których zaliczają się m.in. firmy ochroniarskie, sprzątające i agencje zatrudnienia (3,2 proc.).
Kolejne miejsca zajmowały: budownictwo (2,9 proc. – podobnie jak rok wcześniej) oraz usługi profesjonalne i HoReCa (po 2,4 proc.). Piąty w tym zestawieniu był sektor ICT, choć 2,2 proc. wskaźnik wakatów pod koniec zeszłego roku był tam o 0,5 pkt. proc. niższy niż rok wcześniej.
Według danych Eurostatu, w IV kw. 2025 r. spadek wskaźnika, a także liczby wakatów nastąpił w ujęciu rocznym w 14 państwach Unii. W tym także w tych, gdzie wskaźnik jest największy: w Holandii (3,9 proc.) i w Belgii (3,5 proc.), choć oba kraje zanotowały tu spadek z poziomu 4,1 proc. rok wcześniej.
Trzecie miejsce zajęła Malta (3,3 proc.) będąca z kolei jednym z sześciu państw, gdzie wskaźnik wakatów w IV kw. ub.r. był wyższy niż rok wcześniej.
Z kolei liderem pod względem liczby wakatów pozostały Niemcy, gdzie w ostatnich miesiącach 2025 r. pracodawcy mieli ponad 1,23 mln wolnych miejsc pracy. Było ich jednak o ponad 11 proc. (159 tys.) mniej niż rok wcześniej, co przełożyło się także na spadek wskaźnika wakatów z 3,2 proc. do 2,8 proc. Jednocześnie zarówno odsetek, jak też liczba wolnych miejsc pracy były w Niemczech w IV kw. ub.r. większe niż w trzech pierwszych kwartałach 2025 r. Kolejne miejsca pod względem liczby wolnych miejsc pracy zajęły w końcówce roku Francja (prawie 465 tys.) i Holandia (365,6 tys.).
Polska – z niespełna 86 tys. wakatów – była w IV kw. ub.r. w połowie unijnego zestawienia (najmniej było ich w Luksemburgu – 6,1 tys.). Natomiast byliśmy jednym z państw z najniższym wskaźnikiem wakatów – zaledwie 0,7 proc. Niższy był on tylko w Rumunii (0,6 proc.). Wyniki te dowodzą, że polskie i rumuńskie firmy mają znacznie mniejsze problemy z wypełnieniem wolnych miejsc pracy niż przedsiębiorcy z pozostałych krajów Unii Europejskiej.
Potwierdziła to również tegoroczna edycja badania „Niedobór Talentów” agencji zatrudnienia ManpowerGroup, która objęła 41 państw. Polska, obok Chin, była krajem z najmniejszym udziałem przedsiębiorców narzekających na problemy z wypełnieniem wakatów. Odsetek tych wskazań spadł u nas do 57 proc. i był znacznie poniżej średniej na świecie, gdzie 72 proc. firm narzeka na deficyt talentów.
