Ponadto w przyszłości pracownicy będą mogli podejmować pracę w niepełnym wymiarze godzin w wymiarze do pięciu godzin dziennie, oprócz pracy w pełnym wymiarze ośmiu godzin. Oznacza to, że maksymalny dopuszczalny wymiar czasu pracy w tygodniu wynosi w sumie aż 78 godzin i 13 godzin dziennie. Formalnie nie można zmuszać pracowników do wykonywania dodatkowej pracy. Ustawa przewiduje także znaczne dopłaty: za pracę w sobotę trzeba płacić pracownikowi więcej o 40 proc., za pracę w niedzielę – o 115 proc. więcej.

Konsekwencje 6-dniowego dnia pracy w Grecji

Związki zawodowe twierdzą, że nowe prawo doprowadzi do wyzysku pracowników. Podczas debaty na temat reformy zwrócili uwagę, że oficjalne kontrole bezpieczeństwa pracy w Grecji „praktycznie nie istnieją”. Nowe prawo bije także w związki zawodowe. W przyszłości każdy, kto uniemożliwia podjęcie pracy pracownikom chcącym pracować – na przykład poprzez wymuszanie strajków – może zostać ukarany wysokimi grzywnami, a nawet karą pozbawienia wolności.

Czytaj więcej Rynek pracy Niemcy: czterodniowy tydzień pracy. Coraz więcej firm chce spróbować Pełne wynagrodzenie przez sześć miesięcy przy mniejszej liczbie godzin pracy? Dziesiątki firm są otwarte na taki eksperyment. Organizatorzy pilotażowego projektu 4-dniowego tygodnia mogą spodziewać się dużej liczby chętniej.

Rząd tłumaczy, że chce walczyć z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, na który cierpi nie tylko przemysł. Branża turystyczna ma również trudności ze znalezieniem wystarczającej liczby pracowników sezonowych. W turystyce brakuje 83 tys. pracowników – głównie w hotelach i lokalach gastronomicznych. Brakuje kelnerów, kucharzy i osób sprzątających i nie pomaga nawet ratowanie się pracownikami z krajów spoza UE. W 2023 roku udało się w ten sposób zapełnić zaledwie 11 tys. wakatów.

Rząd chce też walczyć z powszechną pracą nierejestrowaną. Zwolennicy tej ustawy argumentowali, że wielu Greków i tak ma drugą pracę, oprócz głównej. Celem reformy jest zalegalizowanie tej działalności.