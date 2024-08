Cudzoziemcy nie uratują polskiego rynku pracy. Grozi nam zapaść

– Do tej pory przybywał rocznie 1 proc. pracowników, bo o tyle wzrastała liczba osób w wieku produkcyjnym, a teraz o 1 proc. rocznie będzie pracowników ubywało – zauważa Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. – To zmieni perspektywę wzrostu gospodarczego, poczucia dobrobytu. Demografia jest silnym silnikiem wzrostu gospodarczego i w Polce, tak jak w wielu innych krajach, jej potencjał już się wyczerpał. Dlatego tak ważne jest, jaką politykę migracyjną przyjmie rząd – dodaje ekonomista.

– Polityka migracyjna, zarobkowa, jest od dawna bolączką w Polsce – żaden rząd do tej pory nie przyjął jasnej strategii, a nie tylko budownictwo będzie potrzebowało rąk do pracy. Stworzenie polityki migracyjnej oczywiście wymaga pracy systemowej, ale potrzebne są także pilne działania, do których niezbędna jest wola polityczna – przekonuje z kolei Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Wykuwanie polityki migracyjnej

– Wobec wyzwań demografii powinniśmy wypracować strategię imigracyjno-asymilacyjną. Znane są doświadczenia krajów, które w różny sposób te strategie realizowały. Jednym się udało – jak w Kanadzie, innym wymknęło się to spod kontroli, jak w Szwecji. Musimy dokładnie przeanalizować te doświadczenia i ułożyć naszą strategię tak, aby przyciągać osoby chcące pracować i się osiedlić. Informacja dotycząca strategii będzie kluczowa dla przedsiębiorców – problem z dostępnością pracowników już teraz jest wymieniany jako najdotkliwszy, a demografia jasno mówi o tym, że będzie się on tylko pogłębiał – uważa Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton Polska. – Jeśli nie będziemy mieli jasnej strategii wzrostu podaży pracowników, to będzie to dodatkowym czynnikiem ograniczającym plany inwestycyjne przedsiębiorstw – zwraca uwagę ekonomista. Jego zdaniem strategia musi uwzględniać nie tylko sytuację na rynku pracy, ale także możliwości asymilizacyjne i integracyjne społeczności lokalnych, szkolnictwa czy sektora ochrony zdrowia.

Cudzoziemcy przestaną przyjeżdżać?

Ekonomiści Credit Agricole w najnowszej analizie uważają, że najprawdopodobniej przestrzeń do dalszego napływu pracowników z zagranicy jest już ograniczona. Zastanawiają się, na ile możliwe jest poprawienie wydajności, tak by zrekompensowała ubytki pracowników. Ich zdaniem jest to możliwe.