Policjanci zakończyli dochodzenie w sprawie trzech obywateli Chorwacji narodowości serbskiej w wieku 46, 45 i 42 lat oraz 33-letniej Polki, których ujęto w sobotę podróżujących razem samochodem na zadarskich numerach rejestracyjnych. Akcję przeprowadzono na podstawie zgłoszeń mieszkańców.

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Z ustaleń śledztwa wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w dniach 14 i 15 sierpnia w 10 lokalizacjach na terenie Zadaru oraz w szerszym obszarze żupanii zadarskiej - podano w komunikacie policji.

Pożary zostały ugaszone przez straż pożarną przy wsparciu z powietrza.

Na polecenie sądu okręgowego w Zadarze przeprowadzono przeszukania domów, innych pomieszczeń oraz pojazdów użytkowanych przez podejrzanych. Policjanci zabezpieczyli karabin półautomatyczny i 44 sztuki amunicji u 42-latka, a także pistolet i kilka urządzeń mobilnych u 46-latka.

Po zakończeniu czynności dochodzeniowych podejrzani zostali przekazani do aresztu policyjnego przy komendzie policji w Zadarze. „Do prokuratury w Zadarze skierowano zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na wywołaniu serii pożarów na terenie żupanii zadarskiej, poparte zgromadzonym dotychczas materiałem dowodowym uzasadniającym podejrzenie popełnienia czynów zabronionych” – poinformowała policja.

Policja i prokuratura nadal gromadzą dowody i ustalają pełne okoliczności pożarów, a władze podkreślają, że ostateczna kwalifikacja prawna będzie zależeć od faktów ujawnionych w toku śledztwa.