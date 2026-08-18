Como
Jak zauważają włoskie media, mimo krytyki burmistrz Como nie zmienia zdania.
„Zarzucano mi, że podjąłem tę decyzję, ponieważ zostałem potrącony przez rower elektryczny: oczywiście, że tak. Ludzie zachowują się na podstawie własnych doświadczeń, a ja przekonałem się na własnej skórze, co to znaczy zostać potrąconym przez tę bestię” – powiedział agencji Ansa.
Alessandro Rapinese dodał, że wcześniej władze miasta postanowiły uregulować kwestię wjazdu kurierów do strefy ograniczonego ruchu.
„W połowie lipca, właśnie wtedy, gdy zarząd miejski omawiał uchwałę w tej sprawie, wyszedłem z ratusza i zostałem potrącony przez rower elektryczny. Wtedy zrozumiałem, że ze względu na bezpieczeństwo pieszych powinniśmy uregulować również wjazd rowerów elektrycznych. Ale włoski kodeks drogowy nie wprowadza rozróżnienia między rowerami zwykłymi i elektrycznymi” – zaznaczył.
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Burmistrz oświadczył: „Jesteśmy przekonani, że jest to właściwa decyzja, podobnie jak w 2022 r., kiedy, wyprzedzając inne europejskie miasta, zakazaliśmy wynajmu hulajnóg elektrycznych. Uważam za szaleństwo to, że właścicieli hulajnóg zobowiązano do ubezpieczenia swoich pojazdów i wyposażenia ich w tablice rejestracyjne, a nie wprowadzono takich wymogów w przypadku rowerów elektrycznych, które mogą być nawet bardziej niebezpieczne.”
Nowe przepisy w sprawie zakazu ruchu rowerów w centrum wejdą w życie we wrześniu. Miejscowe stowarzyszenie rowerzystów zapowiedziało protestacyjny przejazd przez miasto.
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