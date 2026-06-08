Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 7 na 8 czerwca:

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Seria eksplozji na terenie przemysłowego terminalu naftowego w Noworosyjsku

Kanał ASTRA w serwisie Telegram podaje, że mieszkańcy Noworosyjska (Kraj Krasnodarski) informują w internecie o ponad 50 eksplozjach, które w nocy słychać było w mieście. Jak wynika z przekazywanych informacji, eksplozje były konsekwencjami ataku na przemysłowy terminal naftowy Gruszowaja wchodzący w skład kompleksu Szescharis. Gruszowaja to największy park zbiorników paliwowych całego kompleksu, należącego do spółki Chernomortransneft. W wyniku ataku na terenie obiektu wybuchł pożar.

Kompleks Szescharis to najważniejszy punkt załadunku ropy na południu Rosji, pełniący istotną rolę w eksporcie tego surowca przez Moskwę. W przeszłości obiekt ten był już atakowany przez ukraińskie drony. Na terenie kompleksu znajdują się zbiorniki na ropę i produkty ropopochodne o łącznej pojemności ponad 1,2 miliona m3.

Tymczasem stojący na czele okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksjonow poinformował, że drony zaatakowały pociąg pasażerski jadący z Moskwy do Symferopola. W wyniku ataku jedna osoba zginęła, a jedna została ranna. Z wpisu Aksjonowa wynika, że ranny jest maszynista, a ofiara śmiertelna to pomocnik. Żaden z pasażerów pociągu nie ucierpiał w ataku.

Izrael w odwecie za odwet zaatakował Iran

W nocy izraelska armia poinformowała o ataku na cele w środkowym i zachodnim Iranie. Do ataku doszło po tym, jak Izrael 7 czerwca zaatakował południowe przedmieścia Bejrutu, bastion Hezbollahu – i był to pierwszy atak Izraela na libańską stolicę od czasu ogłoszenia w ubiegłym tygodniu przez Donalda Trumpa rozejmu między Izraelem a Hezbollahem. W odwecie za ten atak Iran zaatakował bazę sił powietrznych Ramat David, w pobliżu Nazaretu – i był to pierwszy bezpośredni atak Iranu na Izrael od wejścia w życie 7 kwietnia zawieszenia broni w wojnie USA i Izraela z Iranem.

Do ataku Izraela na cele w Iranie miało dojść mimo niedzielnej rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu, w której Trump prosił izraelskiego premiera, by Tel Awiw wstrzymał się od kolejnych ataków, ponieważ Stany Zjednoczone są bliskie zawarcia umowy z Iranem kończącej rozpoczętą 28 lutego wojnę.

Iran uzależnia zgodę na zawarcie takiej umowy od zakończenia działań militarnych na wszystkich frontach, w tym także wojny Izraela z Hezbollahem. Jednak po ogłoszeniu przez Trumpa rozejmu między Izraelem a Hezbollahem Netanjahu, którego jesienią tego roku czekają wybory do Knesetu, był krytykowany za ograniczenie działań militarnych w Libanie przez niektórych politycznych rywali.

Silne trzęsienie ziemi na Filipinach

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło w poniedziałek rano południowe Filipiny. Wstrząs wywołał metrowe fale tsunami, które uderzyły w filipińskie wybrzeże. Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. wezwał mieszkańców zagrożonego uderzeniem fal wybrzeża, by przenieśli się na wyżej położone tereny. Ostrzeżenia dla mieszkańców wybrzeża wydały też władze Indonezji i Malezji.

Obecnie filipińskie władze sprawdzają doniesienia o co najmniej pięciu ofiarach śmiertelnych wstrząsów w położonym na południu kraju mieście General Santos (liczy 700 tysięcy mieszkańców). W mieście tym w wyniku wstrząsów zawalił się co najmniej jeden niewielki budynek biurowy.

Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się w pobliżu wybrzeża Filipin, zaledwie 13 km na południowy zachód od General Santos. Hipocentrum znajdowało się na głębokości 10 km – podaje Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii.